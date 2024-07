A városháza dísztermében képviselő-testületi ülésre gyűltek össze csütörtökön. A napirendek között tárgyalták a polgármesteri hivatal tavalyi évi tevékenységét. Iváncsics János alpolgármester értékelőjében kiemelte: öt ellenőrzés történt és valamennyin átment a hivatal, ami kiváló eredménye egy jó csapatnak. Köszönetet mondott ezért a hivatal minden munkatársának, Fehérné dr. Bodó Mariann jegyzőnek.

Szabó Miklós képviselő arról beszélt, hogy részletes és tartalmas beszámoló született, mely minden területet külön részletez. A leendő polgármester szerint pozitív, hogy javult a hivatal korfája, több a fiatal munkavállaló. A hivatali dolgozók munkáját ő is megköszönte.

Az idei költségvetést is több ponton módosították. Egyik ilyen a bérfejlesztés a dolgozóknál. Mint az előterjesztésből kiderül, az elmúlt időszak megmutatta, hogy a munkavállalók – és főként egyes szakmacsoportokban dolgozók – megtartásának egyik legfontosabb eszköze a bér és juttatási stratégia. Az állam és a vállalati szféra több területet érintő illetményemelésének szakemberállományt elszívó hatása megmutatkozik.

Figyelembe véve a város anyagi lehetőségeit, javasolták, hogy azoknak a munkavállalóknak, akiknek 2024-ben a munkabére legfeljebb tízszázalékos bérfejlesztéssel volt érintett, számukra további tízszázalékos bérfejlesztést biztosítson az önkormányzat július 1-jétől.

Az önkormányzat helyzete lehetővé teszi, hogy valamennyi dolgozó számára biztosítsák a második kétheti bérkiegészítést a július 1-jei bérek alapján.

Szabó Miklós egyszeri juttatást javasolt a munkavállalóknak. Árvay István polgármester az előbbi döntés mellett érvelt, mert mint mondta, egyébként nem lesznek versenyképesek. Hozzátette: attól, hogy változás történik a város vezetésében, ezt nem kell megsínyleniük a dolgozóknak, és a továbbiakban is ezt az álláspontot képviselik. Ugyanakkor minderre fedezet is van, hiszen hárommilliárd forint tartalékkal rendelkezik a város és az adóbevételek is nőnek. Végül tizennégy igen szavazattal kiálltak valamennyien a béremelés mellett.