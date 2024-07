Július 18-án, csütörtökön a következő területeken várható a melegködös és ULV technológiával működő, földi kémiai gyérítést végző berendezések feltűnése:

Melegködös technológia

Nagybácsa

Kisbácsa

Révfalu-Víziváros

Sárás+nádas

Püspökerdő

Aranypart

Győr-Károlyháza

Dózsamajor

Győrszentiván

Győrszentiván ártér

Győrszentiván kertváros

Likócs

Likócs ártér

Vagongyár

Pinnyéd

Sziget-Újváros töltés

ULV technológia

Gyirmót horgászfalu

Gyirmót

Ménfőcsanak

Révfalu-Egyetemváros

Sziget-Újváros

Belvárosi parkok

Gyárváros

Szeszgyár ltp.

Ménfőcsanak

A melegködös gyérítést végző szerkezet működése zajhatással jár, ezért a szolgáltató kéri a lakosság elnéző türelmét. A kezelés várható kezdete: 21 óra.

Július 19-én, pénteken a következő területeken várható a melegködös és ULV technológiával működő, földi kémiai gyérítést végző berendezések feltűnése:

Melegködös technológia

Nádorvárosi temető

Marcalvárosi kiserdő

Górédűlő

Rabkert

Rába töltés

Holt-Marcal

Bécsi úti kertek

Kismegyer

Sashegy

Szabadhegy

Jancsifalu

Szalmatelep

Tatai úti kertek

Banai úti kertek

ULV technológia

Nádorváros I.-II.

Marcalváros I.-II.

Adyváros

Belváros

A melegködös gyérítést végző szerkezet működése zajhatással jár, ezért a szolgáltató kéri a lakosság elnéző türelmét. A kezelés várható kezdete: 21 óra.

Kiegészítő tájékoztatás

Az árterületek jelentős részén található még hirtelen felmelegedő pangó víz, melynek biológiai kezelése folyamatos, jelenleg is zajlik. A biológiai gyérítés ellenére a nem megközelíthető, vagy nem látható vízterekből, valamint a lakott területen található mesterséges vízgyülelmekből másodkelés történik. Az extrém meleg időjárásnak köszönhetően egy hétnél akár rövidebb idő alatt is ki tudnak kelni a szúnyogok, ami lokális, a kikelés helyétől mért 100 méteres távolságon belül magas ártalmat eredményezhet. Ezen okok miatt most különösen fontos a lakosság aktív részvétele ezen vízgyülelmek megszüntetése érdekében. A beavatkozás célja a kezelt területekhez kapcsolódó mérőpontokon észlelt 6-300+ (átlagosan 120) csípés/óra/fő szúnyogsűrűség, a külterületekről, árterületekről behúzódó és lokális szúnyogártalom mérséklése.