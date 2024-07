Így tudtuk megtartani egy programpályázattal is rásegítve azt az emlékezetes templomáldást, ami csendes elismerést, annál hangosabb méltatlankodást váltott ki, főleg helyiekből. Hát belül semmi nem történt? (Ugye a falak csak durvásan bevakolva, repedezett kőlapok, billegő téglapadló, a csodálatos faragott padok meg sehol… Helyettük összecsukható székek, kemények-hidegek, mert jött az ősz.)

Januárra költségvetés a padokra, egyházmegye nagylelkűen megajánlja az éppen annyit. De hova tegyük majd az elkészült padokat? Az aljzatot rendbe kell tenni. Műemlék templomnál ez nem úgy van, források nélkül meg sehogy sincs. Aztán a falat is le kellene simítani legalább, ha festve nem is…

Ez már 2020, a pandémia kezdete, lassan leáll minden. A kivitelező saját raktárába szállítja a padokat, de nem kezdhet bele a felújításba, mert előbb helyet kell készíteni. Közben növekszik az egyházmegyei támogatás, készülnek az engedélyek a munkákra. A sekrestyét is be kell vonni a felújítási körbe, legalább a festés erejéig, hogy az önerőből folyamatosan rendbe tett fiókos szekrények, gyóntató, nagysublót, ruhásszekrény bekerülhessen a helyére. Van ajánlat a padok alatti aljzatbetonozásra, a teljes falfestésre is, a keret azonban nem elég egyikre-másikra, a padokra meg nem is maradna. Egyeztetés a hatósággal burkolat ügyben, padokról. Tervmódosítás. Átütemezések. Engedély. 2022 ősz. Árak a csúcson. Forrás nem nőtt, de elkezdhetjük. Teljes aljzatcsere templomon, sekrestyén. Nem baj, ha betonon állunk is évekig, de a padok legalább visszajöhetnek. Szent Erzsébet kenyerét még megáldjuk a „székes” egyházunkban, 22 ádventje pedig ismét a kultúrházban talál bennünket.