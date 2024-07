Amikor beléptünk otthonába, a család barátságos kutyája üdvözölt minket, aki már 16 éves, így ő is igazán idősnek számít. A küszöböt átlépve pedig egy nyílt tekintetű, érdeklődő és rendkívül mosolygós, idős ember fogadott bennünket. Beszélgetésünk során kiderült, hogy hajlott kora ellenére nagyon is érdeklik a világ történései, minden foglalkoztatja, ami körülötte zajlik. Csodálatra méltó a szellemi állapota, több, mint egy órán át mesélt a 80-90 évvel ezelőtt történtekről egészen úgy, mintha tegnap lett volna. Visszaemlékezései gazdag és sokszínű gyerekkorba és izgalmas felnőttkorba engedtek betekintést. Emlékei nemcsak személyes történeteit, hanem a történelem súlyos időszakait is megelevenítették, különösen a háború hatásait és az emberek mindennapi életének nehézségeit.

A százhét éves Feri bácsi visszaemlékezései gazdag és sokszínű gyerekkorba és izgalmas felnőttkorba engedtek betekintést Fotó: Szalay Károly

Százhét év dióhéjban

Hatgyermekes családból származom, Kecskeméten születtem. A korai gyermekéveimet az árvaházak határozták meg, mivel édesapám az I. világháborúban megsérült és sajnos meghalt. Édesanyámat is elveszítettem, őt a spanyolnátha vitte el

- emlékezett vissza Feri bácsi.

Öt testvéremmel együtt árván maradtunk, és sajnos szét is választottak bennünket. Az árvaházat követően édesanyám testvéréhez kerültem, ahol jó dolgom volt. Gyermekként pásztormunkákat végeztem, voltam liba,- disznó,- és birkapásztor, ahogy csikós és gulyás is, aminek köszönhetően rengeteg tapasztalatot szereztem. Mindig imádtam a zenét, a vadászkürt mellett hegedűn és mandolinon is megtanultam játszani. Így kerültem Sopronba 19 évesen, ahol katonazenészként szolgáltam 1936 és 1940 között

- mesélte.

Bakó Ferenc mind a mai napig játszik mandolinján, ez elmaradhatatlan, napi rutinjának a része Fotó: Szalay Károly

- A háború alatt nem zenészként, hanem pénzügyesként tevékenykedtem, először Szombathelyen, majd Pápán egy ejtőernyős zászlóaljnál szolgáltam. Innen kerültem ki a frontra, majd miután súlyosan megsebesültem, vissza Sopronba.

- A felépülésemet követően végre újra zenélhettem, a város és annak kulturális élete mély benyomást tettek rám, a zeneszerető lakosság és a helyi közösségek támogatása meghatározó volt számomra. Annak ellenére, hogy most Fertőszentmiklóson élek, a mai napig hálás szívvel gondolok Sopronra, hiszen rengeteget köszönhetek a városnak, többek között a feleségemet is. Nagyon szép életünk volt, hálás lehetek a sorsnak mindenért - tette hozzá elérzékenyülve.