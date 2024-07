Összetett probléma

A hőség, a csapadékmentes (vagy csekély csapadékkal járó) időjárás évről évre gondot okoz a vízgazdálkodásban, mezőgazdaságban és a halgazdálkodásban.

A hatás összetett, mert mindamellett, hogy számos víz szintje kritikusan alacsonyra süllyedhet a nagyfokú párolgás és a vízutánpótlás elmaradása miatt, a meleggel egyre jobban csökken a víz oldott oxigéntartalma is, ami könnyen halpusztulást idézhet elő, csakúgy, mint az algák elszaporodása. Segélykiáltás a halaktól – a hőség és az extrém időjárás, általában a sekély, lassan áramló folyóvizeket vagy állóvizeket érinti.

Segélykiáltás a halaktól – Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna, a megyei horgász szövetség ügyvezetője lapunknak elmondta: a hőség és az extrém időjárás, általában a sekély, lassan áramló folyóvizeket vagy állóvizeket érinti kritikusan.

Fotó: MW Archívum: Csapó Balázs

Felmelegedett a Holt-Marcal vize

Jelentős vízminőségromlás

Az algásodás is probléma

A győri Magyar Vagon és Gépgyár Horgászegyesület közleményben nemrég azt írta a horgászoknak: egyre melegszik a megyeszékhely határában elterülő Holt-Marcal vize, és nő a halpusztulás kockázata is. Az egyesület szerint nagyon lassan cserélődött a víztömeg, miközben a holtágat tápláló Marcal vize is apadt. Mint írták: emiatt egyelőre várnak a júliusra tervezett pontytelepítéssel is.

Segélykiáltás a halaktól – Globális a probléma

Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna, a megyei horgász szövetség ügyvezetője lapunknak elmondta: a hőség és az extrém időjárás, általában a sekély, lassan áramló folyóvizeket vagy állóvizeket érinti kritikusan.

– Az extrém, hosszan tartó meleg idő már szinte minden őshonos fajunkat veszélyezteti. A ragadozóhalak közül a csukát és a süllőt emelném ki, valamint a gyors folyású patakok, folyók halait, például a domolykót, vagy a hideg kedvelő menyhalat. Ez utóbbi egyre kevesebb helyen talál megfelelő életteret. Egyes kutatások szerint vannak olyan halfajok, melyek a víz átlaghőmérsékletének csekély mértékű változására is úgy reagálnak, hogy nem szaporodnak, további átlaghőmérséklet emelkedés pedig akár élőhelyeket is átalakíthat, megszüntethet –fogalmazott a Kisalföldnek az ügyvezető.

A horgászok is segíthetnek

Mint mondja: a globális probléma megoldására több helyen a tavakon vízforgatókkal segítenek az oxigénhiányos állapot miatt. Ez azonban rengeteg energia, és költség.

– Az algásodás ellen meszezéssel próbálnak tenni. Azt se felejtsük el, hogy a horgászok bizonyos értelemben a természet „szemei, őrei”, ha problémát látnak, kérjük minél előbb jelezzék, hogy időben tudjunk cselekedni. Nem csak a halak elpusztulására tudják felhívni a figyelmet, hanem jóval előbb a fokozott algásodásra. Ráadásul a halak „segélykiáltása” is látszik, hiszen a víz tetején „pipálnak”, ha nincs elég oxigénjük.

– Károk eddig a kisebb egyesületi vizeken jelentkeztek. Nálunk jelentős halpusztulás szerencsére nem történt, de egy-két helyen jeleztek jelentős vízminőségromlást –részletezte az ügyvezető.