Az egy-két-három napos buszos körutazásokra igény mutatkozik – hangsúlyozta Németh Rudolf.

Fotó: Kerekes István

Érdemes Pozsonyt választani

– Sajnos az utóbbi időben nagyon sok járat késik. Tapasztalatom szerint a légi közlekedés színvonala is csökken: korábban feelingje volt a repülős utazásnak, a fapados járatok jelentős térnyerésével azonban ma már ez nem mondható el – hangsúlyozza Németh Rudolf, az egyik mosonmagyaróvári utazási iroda vezetője, aki transzfereket is vállal, így saját maga is átérzi, hogy milyen stresszel járnak a sokszor nem csak néhány órát késő repülőjáratok.

Tapasztalata szerint érdemes a hozzánk legközelebb eső Pozsony repterét választani, ahol a szakember úgy véli, korrekt a kiszolgálás és tumultus sincs.

– A buszos körutak egyre inkább felértékelődnek, és igény is van rájuk: az egy-két-három napos utazások nagyon népszerűek, a repülőutakkal szemben előnyük, hogy sokkal több helyet meg lehet tekinteni, akár útközben is. Mi az Európai Unión belül járunk busszal, nyáron 15-20 utat is szervezünk, de az igazi szezonja ősszel van, illetve advent idején is sokan akarnak kirándulni – emelte ki Németh Rudolf.

Mint elmondta, például egy római kirándulás során nem csak az olasz fővárost láthatjuk, hanem megállnak Firenzében és Bolognában is. – Ma már a buszok vannak olyan komfortosak és gyorsak, mint egy személyautó, két sofőrrel, többszöri megállással, olyan helyeken állunk meg, ahol több, ingyenes, tiszta toalett is található – fűzte még hozzá az utazásszervező.