Egyre több a nő Győr-Moson-Sopron testületeiben címmel írtunk arról a napokban, hogy emelkedik a hölgyek aránya a képviselő-testületekben, sőt, egyre több polgármesteri széket is nők foglalnak el. Bezenyén másodszorra szavaztak bizalmat Márkus Erikának.

– 2019-ben kezdtem meg első ciklusomat egy olyan testülettel, melynek tagjai a saját szakterületükön komoly szakmai tapasztalattal, magas pozícióval rendelkeztek. Közös munkánknak köszönhetően Bezenye és Paprét egy dinamikusan fejlődő, biztonságos, összetartó, nyitott és empatikus településsé vált – kezdte Márkus Erika, aki háromgyermekes édesanyaként arról is beszélt, hogy a női minták mindig fontos szerepet játszottak az életében.

– Szüleim egyszerű munkásemberként a becsületre és a munka tiszteletére neveltek. Lányaimat is függetlenségre és magabiztosságra neveltem, ösztönözve őket arra, hogy nőként is lehetnek sikeresek az életben és a szakmájukban. Szakmai életutam során az egyik legmeghatározóbb szaktekintély dr. Bodnár Mária főorvos asszony volt a számomra, akit a mai napig példaképemnek tartok. Hiszen bebizonyította, hogy minden akadály legyőzhető és semmi sem lehetetlen nőként sem. Polgármesterségem első ciklusa alatt rengeteg akadályt kellett leküzdenünk, mint például a Covid-járványt, háborút és persze a gazdasági válságot. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy ilyen képviselő-testületem volt, melynek minden tagja a fejlődést tűzte ki célul, ennek mentén hoztuk meg döntéseinket. Úgy érzem, hogy a női képviselők egyfajta gondoskodó szerepben tekintenek a falura, mint egy édesanya a családjára – avatott be a polgármester asszony.

– A 2024-es kampányidőszak során vált világossá számomra, hogy sokkal sebezhetőbb egy női vezető. Ki merem jelenteni, hogy a női képviselőtársaim egytől egyig bátor nők, tisztességes családanyák. Bátrak vagyunk így közösen, egymást erősítve, hogy a sok bántás ellenére sem hátráltunk meg. Nekünk településünk fejlődése, békéje és a közösség szolgálata az első és legfontosabb. Szerencsére június 9-én megtörtént a bizonyítvány- osztás és elsöprő többséggel megnyertük a választást – tette hozzá az újraválasztott faluvezető, akinek munkáját októbertől négy hölgy és két férfi képviselő segíti majd a testületben.