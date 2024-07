Húzóágazat az építőipar

Paár Attila, mint a WHB Group társasághoz tartozó cégek tulajdonosa és a West Hungária Bau Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezetője, az építőipari vállalatot napjainkra a tervezéstől a mélyépítésen át a magasépítésig a villamos- és szakipari munkák mellett a teljes generálkivitelezéssel a legmagasabb szintre emelte. A generálkivitelezési munkák területén is méltán lehet büszke magára a cég, hiszen több, 100 százalékban saját kivitelezési és több, nagy arányban WHB-kivitelezési munkájuk fut jelenleg is. Elemzésében a magazin közölte: a társaságon belül a húzóágazat a West Hungária Bau Kft., de kiemelt figyelemmel bír árbevétele alapján a Magyar Építő Zrt. és a WHB Elektro Kft. A cégcsoport továbbra is sikeres az acélszerkezet-gyártásban, emellett a TSPC csoport beintegrálódásával a WHB Group portfóliója mérnöki tevékenységű társaságokkal, illetve tavaly a szállodaiparral és sportturizmussal bővült ki. A néhány éve megvásárolt győri ETO Park Szolgáltató és Élményközpontot teljeskörűen felújították. Terv, hogy híddal kötik össze az ETO Park Hotellel, ahonnan közvetlenül meg lehet majd közelíteni az idén megépülő egészségközpontot is.

Gyűjtő és mecénás

Paár Attila hosszú ideje Cziráki Lajos festőművész alkotásainak gyűjtője, így tervei között szerepel magángyűjteményének bemutatása, melynek méltó helyét szintén az ETO Park komplexumban képzeli el. Győr-Moson-Sopron leggazdagabb embere a kultúra mellett az oktatásban is évtizedek óta mecénáskodik, ennek egyik jeles példaértékű tevékenysége, hogy 2024. év elején a WHB Grouphoz köthető és más építőipari vállalkozásokkal közösen, a győri Széchenyi István Egyetem szakmai támogatásával megalapította az Építőipari Regionális Tudásközpontot Győrben, ahol szakmai oktatókkal, digitális és modern építési technológiákkal történő elméleti és gyakorlati oktatás zajlik a duális szakképzésben részt vevő középiskolai diákok és egyetemi hallgatók számára, a jövőre nézve karrierlehetőséget kínálva a számukra.