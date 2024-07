– 1954-ben hatalmas árhullám érkezett: gyorsan alakultak ki magas árvízszintek. A szakítás előtt kitelepítették a lakókat, ennek is köszönhető, hogy nem lett halálos áldozata az áradásnak. Sok érték a házakban maradt – húzta alá Kertész József, aki szerint mindhárom szigetközi szakítás más-más jelenséggel járt. Arról is beszélt, hogy 1954. előtt nem volt közvetlenül nagyobb áradás, továbbá a kommunikáció is nehézkes volt.

A szigetközi gátszakadások az egész térséget elárasztották, egészen Győr-Révfaluig: az 1400 földig rombot ház mellett további 2000-ben keletkezett kár.

– Példátlan nemzeti összefogás követte az árvizet. 1954-et követően megerősítették a védvonalakat, a hetvenes évek közepére fejeződött be a töltés megerősítése – mutatott rá a szakértő.

Kertész József szerint a hetven éve történt katasztrófa is felhívja a figyelmet arra, hogy a jövőben is milyen fontos az árvízlevezető sávok biztosítása a folyó mellett. A Duna jobb parti védvonala további fejlesztésre szorul, csökkenteni kell az árvízi terhelést. Rámutatott arra is, hogy romlanak az árvízlevezetés feltételei, amiatt, hogy a folyó mentén a rétek-legelők helyett sűrű erdősávok alakultak ki.

Galambos Krisztina helytörténeti kutató képes beszámolón mutatta be a hetven éve történteket a mentési munkáktól az újraépítésig Dunakilititől Révfaluig. Hatalmas volt az összefogás, ki kétkezi munkával, ki pénzzel segített, de külföldről is érkezett támogatás. Dr. Války István is élménybeszámolóval készült a témában.

Az előadóülés után megkoszorúzták az 1954-es szakítás emlékhelyeinél álló kopjafákat Ásványrárón, Kisbodakon és Dunakilitin.