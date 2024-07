- A nagycenkiek ismét megmutatják, hogy a magyar vendégszeretet páratlan, hiszen idén mi adunk otthont a Vidéki Települések Európai Chartája éves nagy találkozójának, ami egyben húszéves jubileumi találkozó is - mondta Lukács Zsuzsanna, a charta elnöke. Július 11. és 15. között 24 testvértelepülésről fogad vendégeket Nagycenkre, közel 150 főt. - Minden évben egy nagy találkozót szervezünk más-más helyszíneken, emellett vannak kisebb programok is. Szeretnénk ösztönözni a fiataljainkat, hogy csatlakozzanak hozzánk, gyűjtsenek élményeket és gyakorolják az angolt, mert a chartán belül ez a hivatalos nyelv - tette hozzá. Nagycenk 2004-ben lett a Vidéki Települések Európai Chartájának tagja, amikor Magyarország csatlakozott az EU-hoz. Az elmúlt húsz évben számos találkozón, közös projektben és pályázatban vettek részt.

Csorba János, Nagycenk polgármestere is köszöntötte a találkozó résztvevőit.

Fotó: Szalay Károly

Lukács Zsuzsannát 2023-ban választották meg négy évre a nemzetközi szervezet elnökévé. - Nagy megtiszteltetés ez számomra, különösen úgy, hogy elsőként került ki elnök Közép-Kelet-Európából és én vagyok a szervezet első női elnöke. 2011-ben csöppentem a mozgalomba, és mivel jól beszélek angolul, bekerültem az ifjúsági koordinációs csapatba - vázolta a személyes történetét Zsuzsanna, aki civilben Bécsben dolgozik közgazdászként és pályázatírással is foglalkozik. Ez utóbbi tudását szintén kamatoztatta a közösség érdekében, hiszen alapvetően pályázati támogatásokból tartja fenn magát a szervezet.

Harmincnégy nagycenki család fogad vendégeket

Zsuzsanna azt mondja, ezeknek a rendezvényeknek közösségépítő erejük is van. A nagy találkozóra összefogott a falu és pillanatok alatt összeállt a lelkes segítő stáb. - Harmincnégy nagycenki család vállalta, hogy befogadják az érkezőket az otthonaikba, így a delegáció tagjai betekinthetnek a magyar családok életébe. Mindent elkövetünk hogy a vendégek megismerjék Magyarországot és Nagycenket, a mindennapjainkat és egy kicsit a hagyományainkat is - tért ki a részletekre. A rendezvény lebonyolításában a nagycenki önkormányzat és az Eszterháza-központ is partner.