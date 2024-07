– Ez az épület a történelem egy szelete, melyet meg kell őriznünk. Reményeim szerint vissza tudjuk állítani a régi hangulatát, és így valóban Mosonmagyaróvár ékessége lehet – hangsúlyozta a Mosonvár utcai műemlék gazdája, Winkler Károly.

Amint arról korábban írtunk, az ingatlant árverésen értékesítette az önkormányzat. Az új tulajdonos kiemelte: saját és közösségi célokra kívánja felújítani a régóta használaton kívüli egykori tiszttartólakot, ahol a hagyomány szerint Mária Terézia is megszállhatott. A Kisalföldben többször is beszámoltunk az egykor szebb időket is megélt Mosonvár utcai ingatlanról.