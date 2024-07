Nemrégen adtunk hírt arról, hogy várhatóan a nyár végén bezárják a győri börtönt.

Pintér Bence, aki októbertől lesz Győr új polgármestere, közösségi oldalán arról írt, döntsenek közösen a győriek arról, mit kezdjen a város a börtönnel.

Mint írta, a győriek szempontjából nem mindegy, mi lesz az épület és a terület sorsa. Ezért egyrészt Dézsi Csaba András jelenlegi polgármesterhez fordul, hogy beszéljenek erről, mert ő már két évvel ezelőtt egyeztetéseket folytatott a belügyminiszterrel a győri börtön kitelepítéséről, másrészt pedig konzultációt kezdeményez a győriekkel arról: átvegye-e a város valamilyen módon a győri börtön épületét, és ha igen, hogyan hasznosítsák a területet?

Lapunk kérdésére, hogy mi lesz a sorsa az épületnek, a büntetés végrehajtás fogja-e továbbra is használni vagy eladják, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) Kommunikációs Főosztálya - mint ahogy július 3-án is - ezúttal is azt a választ adta, hogy az épület sorsáról még nem született döntés. Hozzátették: ez a kérdés még idő előtti.