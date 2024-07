Rigó Róbert részéről még 2019 tavaszán jött az ötlet, hogy szervezzenek Dunakilitin a jótékonyság jegyében rántott hús fesztivált, mert "azt mindenki szereti". Ez is lett a rendezvény szlogenje.

– Rigó Róbert nem csak ötletét adta, hanem a szervezést is felvállalta öt évvel ezelőtt. Húsboltokat keresett meg, tojást, prézlit is gyűjtött. A fesztivál szervezését három éve az Őszidő Nyugdíjas Klub vette át, így idén is, az önkormányzat kétszázezer forinttal támogatta az eseményt – tudtuk meg Kovács Andorné dunakiliti polgármestertől.