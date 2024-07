A városi útkezelő szervezet beruházásával szépült meg a győri Alpár utca.

– Egy-egy képviselő körzetei változatos méretűek lehetnek, hozzám immár 90 utca tartozik. A nagyobb utak karbantartása értelemszerű, de a kisebb utcák is ugyanilyen fontosak – mondta el Szeles Szabolcs alpolgármester. – Ugyanakkor karbantartásuk nem egyszerű, hiszen mind időben, mind anyagiak tekintetében hasonló mértékű ráfordítást igényelnek, mint a nagyobb utak. Ennek ellenére folyamatosan haladunk, most az Alpár utca készült el. Ennek a rövid kis zsákutcának nagyon rossz kopórétege volt már, és a lakók is nagyon várták a felújítást. A Radnóti utca ezen szakasza és a vele párhuzamos szervizút is megújult a közelmúltban. A mai átadóval elmondhatjuk, hogy rendbe tettük ezt a szakaszt. A következő a Köztelek utca burkolatfejlesztése lesz, a munkálatok ideje alatt pedig az MVM is elvégzi a szakaszon szükséges gázvezeték rekonstrukciókat. Emellett a Köztelek utca és a Radnóti utca találkozását jelzőlámpás kereszteződéssé szeretnénk alakítani, ez is a tervezési fázisban van már.

Szalipszki Csaba a városi útkezelő szervezet igazgató-helyettese hozzátette: a szakaszt, a meglévő burkolat kiegyenlítése után, úgynevezett vékony aszfalt technikával fedték le, ami során 4-5 centiméter új asztaltréteget fektetnek a meglévő burkolatra. A felújítás bruttó 13 millió forintba került. A munkálatok előtt a gázszolgáltató itt is elvégezte a szükséges javításokat és karbantartásokat.