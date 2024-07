Hamarosan kezdődik a településen a napközbeni elhelyezést biztosító óvodai intézmények nyújtotta szolgáltatások minőségének és infrastruktúrájának fejlesztése, amelyre a település több mint 130 millió forintos uniós támogatást nyert. A projekt keretében megvalósul a Mocorgó Óvodában (a tornaszoba kivételével) az épület és a tálalókonyha belső felújítása és a kerítés építése. Minden helyiségben aljzatcsere történik, korszerűsítik a villamos hálózatot és az épületgépészetet, álmennyezetet helyeznek el, cserélik a nyílászárókat és a burkolatokat is. Fontos eleme a fejlesztésnek az energiahasználat csökkentése, így megújulnak a külső nyílászárók, az épület aljzata lépésálló hőszigetelést kap és a tetőre napelemeket helyeznek el. A beruházás során térkövezés is történik, továbbá fedett kerékpártárolót is kialakítanak. Mindez várhatóan 2025 májusára készül el.