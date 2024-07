30 éve – Kulcsátadás Győrújbaráton

Tegnap délelőtt egy felújított Lada 1300-as gépkocsival erősödött a győrújbaráti körzeti megbízotti szolgálat, így a településen dolgozó Mészáros László őrmesternek a továbbiakban nem saját Skodáját kell használnia. A megyei rendőr-főkapitányság lefutott gépkocsijait egy program keretében a Győri Rendőrkapitányság a Biztonságunkért Alapítvány segítségével sorra felújítja és szolgálatvégzésre a területén dolgozó körzeti megbízottaknak adja át. Tankovics Imre alezredestől, a körzeti megbízotti alosztály vezetőjétől megtudtuk, a győrújbaráti rendőrautó már a hetedik volt ebben a sorban. A most átadott gépkocsi felújítása eltér az eddigiektől, hiszen a győrújbaráti önkormányzat az alapítvány szűkös anyagi helyzetét ismerve magára vállalta a felújítási költségek jelentős részét - mondta el Gombár Sándor győri rendőrkapitány. - Amikor a rendőrség felajánlotta az autót, a helybéli iparosok segítségét kértem - tudtuk meg Fülöp Imre polgármestertől. - Nem kellett csalódnom, mindegyikük azonnal igent mondott, így nemcsak kérjük a fokozott rendőri jelenlétet, hanem mi is tudunk tenni valamit a közbiztonság javításáért. A község iparosai közül Németh László, ifj. Tullner Dezső, Merkli Ernő és Stipsits Dénes társadalmi munkában végezte el a motor karosszéria-felújítását, a festést és a villamos munkákat, az önkormányzat közel 70 ezer forintot fordított a szükséges anyagokra, és a rendőrségi műhely is alkatrészekkel segítette a felújítást. A megkülönböztető jelzésekkel és leállító készülékkel felszerelt rendőrautó péntekkel megkezdheti a járőrözést Győrújbarát területén. A program következő lépcsőjeként a Győri Rendőrkapitányság két héten belül Kisbajcson is átad egy újabb felújított járőrkocsit, és az év végéig a tápi körzeti megbízott is szolgálati autót kap. Ha ez megtörténik, akkor a Győri Rendőrkapitányság illetékességi területén az összes kmb-s hivatali autóban vigyázhatja a rendet.