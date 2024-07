Az esetek emberéletet nem követeltek, viszont tízen megsérültek, többségük füstmérgezést szenvedett Győr-Moson-Sopronban.

Komárom-Esztergomban 117 lakóépület gyulladt ki, egy ember vesztette életét, négy személy sérült meg.

Egy élet munkáját teheti tönkre pillanatok alatt

Az év első hat hónapjában keletkezett lakástüzek eloltásához közel nyolcvan órára és 297 tűzoltójárműre volt szüksége a katasztrófavédelemnek. Összesen 1664 négyzetméternyi épített terület égett le, a legrövidebb beavatkozást igénylő eseménynél két percet dolgoztak a lánglovagok, a leghosszabbnál közel négy órát. Lakástüzek vármegyénkben – itt vannak a legfrissebb adatok.

– A 129 tűzzel érintett otthon közül egyikben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a veszély kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek. Ekkor még van idő cselekedni, a tüzet eloltani, vagy kimenekülni és a tűzoltókat hívni

– mondta lapunknak dr. Németh Ramóna tűzoltó főhadnagy, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A legtöbb tűz konyhában keletkezett

Az esetek szerencsére nem követeltek emberéletet, azonban tízen megsérültek, többségük füstmérgezést szenvedett. A leghosszabb tűzoltói munkát igénylő tűzeset március végén volt Kapuváron, ahol 160 négyzetméteres családi ház tetőszerkezete és a mellette lévő melléképület égett.

Az oltás, az utómunkálatokkal együtt mintegy négy órát vett igénybe. A leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, a fűtési rendszer hibája, sütés-főzés, avar- vagy szemétégetés miatt csaptak fel a lángok. A legtöbb tűz konyhában (18 százalék), kéményben (13 százalék), illetve hálóban (11 százalék) keletkezett. A mintegy százharminc esetből ötnél, szándékos gyújtogatás történt.

Lakástüzek térségünkben – Veszélyes gázpalackok

– A füstérzékelő a nagyobb anyagi károk megelőzésében is nagy segítség. Emellett idén négy esetben volt gázpalack a kigyulladt épületekben. Többször előfordult, hogy a lakó hirtelen azt sem tudta megmondani, hogy van-e palack az épületben, és ha igen, akkor pontosan hol. Ez rendkívül veszélyes a beavatkozó tűzoltókra nézve is, főleg, ha a lakók nem is tudnak a palackokról, amelyek a hőhatástól pillanatok alatt robbanhatnak – emelte ki tanulságként dr. Németh Ramóna.