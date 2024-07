– Térségünkben kiváló minőségű csapvizet ihatunk, ami többek között a geológiai viszonyoknak köszönhető, hiszen itt zömében rétegvíz található. Működési területünkön nagy részben partiszűrésű és mélyfúrású rétegvízkutakból állítjuk elő az ivóvizet. Figyelemre méltó, hogy hazánk ezen területén a földalatti készlet annyira jó minőségű, hogy a kezelés során nincs szükség fertőtlenítésre –fogalmazott megkeresésünkre Horváth Ottó, a Pannon Víz Zrt. vezérigazgatója.

Fotó: Csapó Balázs

Kiváló minőségű ivóvíz

A társaság százhuszonegy települést lát el ivóvízzel, köztük nagyvárosainkat: Győrt, Kapuvárt, és Csornát. De adódik a kérdés, mi mutatja meg annak jó minőségét?

– A csapvíz minősítéséhez nincs tanúsítvány. Az ivóvíz minőségének, az erre vonatkozó kormányrendeletben előírt határértékeknek kell megfelelnie, ezáltal tartalmazza a szükséges ásványi anyagokat és nem tartalmaz károsakat. Térségünkben az ivóvíz minőség ellenőrzését a társaság akkreditált Minőségvizsgáló Laboratóriuma végzi, a népegészségügyi hatóság által jóváhagyott vizsgálati ütemterv szerint –tette hozzá.

Jóval olcsóbb, és kényelmes

A csapvíz az egyik legnagyobb kincsünk és egyben a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer is. Állandóan friss, nem áll hosszú ideig a boltok polcain. Nem mellékesen ára töredéke az ásványvizeknek. – A palackozott italok jóval nagyobb negatív hatást gyakorolnak környezetünkre. A PET palackok előállításához rengeteg energiára van szükség, újrahasznosításuk, valamint szállításuk is nagyban terheli a környezetet, lebomlásuk pedig körülbelül 450 évig tart. A csapvíz egészséges, biztonságos, jóval olcsóbb, kényelmes és bármikor elérhető –részletezte lapunknak a Pannon Víz Zrt., hozzátéve: az ivóvíz minősége a jövőben is ugyanilyen minőségben kerülhet a felhasználókhoz.

A győri belvárosban előszeretettel oltják szomjukat a Baross úton sétálgatók. Fotó: Csapó Balázs

Egyenesen a háztartásokba

– Tapasztaljuk, hogy növekedik a vízfogyasztás Mosonmagyaróváron és környékén, de egyelőre nem látható, hogy szükség lenne korlátozásra –emelte ki Csapó Imre, az Aqua Szolgáltató Kft. ügyvezetője. A szakember érdeklődésünkre arról is beszélt, hogy a feketeerdői vízbázisból természetesen, tisztítatlanul és kezeletlenül érkezik a háztartásokba a vezetékes víz: minden szükséges ásványi anyagot tartalmaz, határérték feletti tartalom nincs benne. A jód és a fluorid mennyisége alacsonyabb, ám előbbihez a só, utóbbihoz a fogkrémek által hozzájutunk. A vízszolgáltató vezetője szerint a szigetközi települések többségében a vízhálózat a kilencvenes években épült ki, illetve a régebbieket is cserélték sorra, így azok nem rontanak az ivóvíz minőségén, mint ahogy az sok helyen tapasztalható. – A legtávolabbi pont az az albertkázmérpusztai, de oda is egy hét alatt eljut a víz a kitermelést követően – fűzte még hozzá Csapó Imre.

Akár ötszáz méter mélyről

– A Sopron környéki vízellátás legnagyobb részben egy ősi vízbázisból származik. A sófalvi galéria talajközeli vízforrásokra épült, amelyeket már őseink 1892-ben elkezdtek kiépíteni olyan hálózattal, amely a talajközeli vizeket gyűjti össze –tudtuk meg Rádonyi Lászlótól, a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatójától. – Az összegyűjtött vizet ultraibolya fénnyel fertőtlenítjük, de egyébként nem kezeljük tovább. Amikor nagy esőzések vannak, a környékbeli kutakból, (Tómalom és a Sopronkőhida) származó vizeket használjuk. Természetesen a településeken mélyfúrású kutak is vannak, amelyek a legmélyebb rétegekből, akár 500 méter mélyről biztosítják a vízellátást. A kutakból nyert vizet a medencékbe szivattyúzzuk, majd onnan különböző körzetekben vagy nyomásövezetekben juttatjuk el. A soproni vizet nem kezeljük semmilyen módon, olyan kiváló minőségű, hogy tisztítatlanul is felhasználható, így klórozásra sincs szükség – tette hozzá.