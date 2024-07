Székely Zoltán, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója lapunknak elmondta: számos intézménynél bevett szokás, hogy kedvezményt biztosítanak a helyi látogatóknak.

– A nyári hónapok látogatottsági adatai mindig alacsonyabbak a kiállítások szempontjából. Ilyenkor kevesebben tértek be hozzánk, az iskolai tanszünet miatt gyermekcsoportok sem látogatták a tárlatokat. Bízunk benne, hogy a kedvezmény meggyőzi majd a helyieket, hogy szabadságuk alatt, a nyári hétvégéken is válasszanak minket, és a kultúrát – fogalmazott lapunknak az igazgató.

Hozzátette: a kedvezmény a teljes árú jegyekre vonatkozik, hiszen a gyermekek és a nyugdíjasok eddig is árengedménnyel érkezhettek. Ilyen akciónk még nem volt, ez szeptember 30-ig szól majd a győrieknek.

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum helyszínein jelenleg látogatható 14 állandó és időszaki kiállítás minden korosztály számára kínál érdekességeket. Az Esterházy-palotában tekinthető meg a 2024-es év kiemelt kiállítása a „24-szer a pokolban” címmel, mely Győr II. világháborús bombázásának eseményeiről és legendáiról számol be.

Továbbá itt található a 20. század első feléből származó, pompás festészeti, szobrászati és grafikai anyag impozáns válogatása is, mely a Radnai-gyűjtemény kiemelt darabjaival a Modern Árkádia vidékére kalauzolja az érdeklődőket. A római kor rejtelmeit a Várkazamata–Kőtár hűvösében fedezhetik fel a nyáron a látogatók, a „Best of Billufest” kiállítás pedig csodás mesevilágba repíti az érdeklődőket, ahogy a Kovács Margit Állandó Kiállítás is a kerámiák tükrén át.