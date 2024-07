10 éve - A legjobbak között a Tűztorony

Kiváló minősítési díjat kapott a Tűztorony a világ egyik legnagyobb független, utazók véleményeit és értékeléseit publikáló honlapjától. Nyolc megyei díjazottat találtunk a listán.

- Fontos számunkra a látogatók visszajelzése, ezért is örülünk a TripAdvisor díjának - mondta el a Kisalföldnek dr. Tóth Imre,a Soproni Múzeumigazgatója. - Az elismerés a felújított Tűztoronynak, az ott dolgozó lelkes munkatársainknak és természetesen Sopronnak szól, hiszen aki felmegy a toronyba, csodálatos látványban gyönyörködhet. A kirándulásra tudatosan készülő utazók figyelembe veszik ezeket a bejegyzéseket, amikor megtervezik a programjukat.

Az ötvenmillió havi egyedi látogatottságú www.tripadvisor.com angol nyelvű honlapon a vendégek saját véleményüket, élményeiket, tapasztalataikat írhatják le és értékelhetik is a szolgáltatást nyújtócégeket. A portál az utazók értékelései alapján állítja fel azegyes kategóriák rangsorát. A „The Certificate of Excellence Award” díjat, azaz a kiválósági tanúsítványt mindenévben a legmagasabbra értékelt intézményeknek osztja ki. A minősítés megszerzéséhez az öt fokozatból egy általános 4-es utazói értékeléssel kell rendelkezni az információs bázis honlapján. További kritérium még a minősítések mennyisége is, melyet az elmúlt tizenkét hónapban kaptak.

A soproni Hotel Wollner is első lett kategóriájában. A tulajdonos, Kiss József elmondta, a hangulatos műemléki környezettel és a barátságos vendéglátással vívták ki az elismerést. Erhardt Zoltán étterem-tulajdonos azért tartja fontosnak a díjat, mert a városba érkező turisták igen gyakran az ilyen vendégértékelések alapján választanak éttermet. „Itt mese nincs, a vendég értékel. Erre nem lehet készülni, ezt nem lehet befolyásolni. Ezért vagyunk büszkék az oklevélre, amit ki is függesztettünk” - árulta el Szilágyiné dr. Fodor Zsuzsanna, a Pannónia hoteltulajdonosa.

- Mi is örülünk ezeknek a sikereknek, mert jó hírét keltik a városnak. Elutazás előtt sokan megnézik ezeket a honlapokat, mert jobban hisznek más turistának, mint a szolgáltatónak - mondta el Héjj Boglárka, a Sopron Régió Turisztikai Központ ügyvezetője.