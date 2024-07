10 éve - Magas pontok kevés helyen

Ahogyan várható is volt - hisz minden évben így van - az igazán magas pontszámok a slágerszakokon, a gazdasági, a jogi, a művészeti és a gyógypedagógiai képzéseken kellettek. Sok helyen elég volt a kötelező minimumot elérni. Tegnap este óta nyilvánosak az idei ponthatárok, vagyis a felvételizők mostanra tudják, hol folytatják (ha folytatják) a tanulmányaikat. S ami legalább ennyire fontos: államilag támogatott vagy fizetős szakokra jutottak-e be.

Győr-Moson-Sopron megye két felsőoktatási intézményében, a soproni székhelyű Nyugat-magyarországi Egyetemen és a győri Széchenyi István Egyetemen a rektorok azt láthatják, hogy intézményük jövőjét a felvételiző diákok biztos számú jelentkezése nem teszi kétségessé. Az elemzők pedig azt a következtetést vonhatják le, hogy ez valóban így van - még akkor is, ha néhány meghirdetett szakot mégsem indítanak el néhány karon. Magas pontok továbbra is azokon a képzéseken kellenek, amelyek népszerűek a diákok körében. Látni, hogy a kormányzati szándék nem mindenhol jön át: továbbra is „sláger” marad egy szak ha kell fizetni érte, ha nem.

Már korábban tudni lehetett, hogy idén 106.056 fiatal jelentkezett a felsőoktatásba, ami a tavalyi 95.445-höz képest több mint tízezerrel magasabb szám. Alapképzésre 69.727-en, osztatlan képzésre 9763-an, mesterképzésre 21.595-en, 4971-en pedig felsőoktatási szakképzésre. Állami ösztöndíjas képzésre 91.737-en, önköltséges képzésre 14.319-en adtak be kérelmet.

Mivel az előző évhez képest minden képzési területen emelkedés látszott, ezért sokan úgy számoltak: ez majd a ponthatárokban is érződni fog. A legtöbb helyen erre rácáfolt az élet - illetve maguk a felvételizők. A számok nagyjából azonosak (van, ahol még alacsonyabb is), mint a 2013-as felvételin volt.

Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye olvasatában azt látjuk, hogy az előbbinél nagyobb volt a továbbtanulási kedv: itt ugyanis 4248-an adták be a jelentkezésüket, Komárom-Esztergomban pedig 2776-an. A két Győr-Moson-Sopron megyei egyetem is pontosan tudta, hány diák írta be valamelyik rubrikába az intézmény nevét: a SZE-nél 6302-en, az NYME-nél 5719-en, s ami nagyon fontos adat, hogy ebből 3543, illetve 3036 diák az első helyen jelölte meg a győri, valamint a soproni egyetemet. Tegnap óta pedig már azt is tudják, hány hallgatót vehettek fel.