A jogosítványreform a következő években alapjaiban alakíthatja át a vezetői engedély megszerzésének kereteit, és ezt nem csak a középiskolások fogják érzékelni. A tervek szerint az elméleti és gyakorlati órákon kívül a vizsgák költségét is fizeti az állam, viszont szeptembertől még csak teszt jelleggel indul el a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezése. A cél az, hogy a jövőben ezt teljes körűvé tegyék.

Az autósoktatónak jelentkező katonáknak teljesíteniük kell a Magyar Közlekedéstudományi Intézet alapvizsgáját, majd Szolnokon kezdhetik meg a honvédség szakoktatói képzését.

Fotó: Magyar Honvédség

A program szerint a KRESZ-oktatás a középiskolákban zajlana, az intézmények az elméleti vizsgáztatásra is felhatalmazást kapnak, ehhez a közlekedési hatóság engedélyére sem lesz szükségük. Az egészségügyi oktatás és az elsősegélyvizsga a mentőszolgálathoz kerül át.

Miltner András, a győri ATI Autósiskola tulajdonosa és ok- tatója szerint a B kategóriás jogosítvány megszerzése átlagosan 500 ezer forint. A mostani változással a 17–18 éves tanulók a saját iskolájuktól ingyen kaphatnak majd linket a felkészüléshez és a vizsgához, ezzel viszont jelentős bevételtől esnek el az autósiskolák.

– Nálunk A, B, C, D, E kategóriás jogsit lehet szerezni, illetve teherautós vagy autóbuszos GKI-képzést is biztosítunk. Több lábon állunk, így remélhetően nem lesz ránk akkora hatással a törvénymódosítás – mondta Miltner András. Hozzátette, az alapkoncepció, hogy a középiskolákban lesz KRESZ-oktatás, nem lenne rossz, sőt, már általános iskolában is szükséges lenne. Az, hogy a tanrendben tanulják a közlekedési szabályokat a diákok, akár arra is jó lehet, hogy olyanok is elsajátítják az alapokat, akik nem akarnak vezetni – emelte ki a győri szakoktató.

Jelenleg hazánkban 5500 autósoktató van, évente viszont több mint 80 ezer gyerek éri el a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges kort.

– Sokan érettségi utánra időzítik a jogsiszerzést. Az új jogszabállyal évente akár 25–30 ezres tanulószám-csökkenést jelenthet országosan az autósiskoláknak – becsülte meg András.

A változás a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontot is érinti, eddig ők szervezték és fogták össze a vizsgáztatást, amely szigorú szabályok szerint történt. Miltner András aggódik, hogy az oktatási intézmények ezt a részét hogyan fogják megoldani, mert a biztonságos vezetés alapja a jó KRESZ-ismeret. A legtöbb baleset a szabályok figyelmen kívül hagyása miatt van.