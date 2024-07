Olvasónk egy internetes vásárlása közben járt kálváriáját osztotta meg velünk, kérdezve, mit tehet ilyen esetben a pórul járt vevő.

Bors Józsefné fagyasztóládája tönkrement, ezért kinéztek az interneten talált honlapon egy készüléket, amit meg is rendeltek. A megrendelést a cég vissza is igazolta, és a futárszolgálat kiszállította. Ekkor kezdődött a kálváriája. A futár által hozott csomag felirata más márkát mutatott a rendeltnél, így azt át sem vették, visszaküldték. A következő alkalommal már a kért márkát hozták ki, az árát a futárnál kifizették. Azt csak a termék kicsomagolásakor vették észre, hogy nem a megrendelt 280 literes fagyasztót hozták ki, hanem az olcsóbb 240 literes. Hosszas telefonálgatás után végül a cég kicserélte a fagyasztót a megrendeltre. A szállítás után pár napig állni hagyták, majd utána kapcsolták be. Ekkor kiderült, hogy nem üzemel. A vevő ekkor kérte a készülék elszállítását, a vételár visszaadását, ám a szállító csak elvitte az üzemképtelen készüléket, de a vételárat nem adta vissza. Bors Józsefné hetekig egy kölcsön készüléket használt, órákat telefonált problémája megoldása érdekében, míg nagy nehezen visszakapta a vételárat.

Bors József és neje az internetes vásárlásuk kálváriája kapcsán kért segítséget lapunktól.

Mit tanácsol a fogyasztóvédelem az online vásárlás esetében? Mire figyeljünk? Mik a vásárló jogai, ha nem a kért készüléket vagy üzemképtelen terméket kap?

– Célszerű a webshoppal kapcsolatos tapasztalatokról a vásárlást megelőzően tájékozódni, de még így is előfordulhatnak problémák. A 14 napon belüli elállási jog megilleti, ha ezt határidőben gyakorolta, joggal kéri vissza a pénzét. Szavatossági és új termék esetén kötelező jótállási jogok is megilletik. Az ügyben a vásárló békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület eljárása megindításának azonban feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül, írásban igazoltan, megkísérelje a vitás ügy rendezését. A testület az eljárásról értesíti a webshopot, sok esetben önmagában már ez is megoldáshoz vezet. A békéltető testület eljárás ingyenes – válaszolta kérdésünkre dr. Bagoly Beáta, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület elnöke, aki azt is elmondta, hogy a digitalizáció térnyerésével átalakultak a vásárlási szokások.