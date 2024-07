Az 1-es főút győri "Béke" Rába-hídján új, modern rendszerű dilatációs szerkezeteket építenek be és ezzel egy időben a két hídvégi dilatáció közötti kocsipálya felületén lévő szakaszokon is javítási munkákat végeznek majd július 15-től egészen augusztus 31-ig. A beavatkozások ideje alatt félpályás jelzőlámpás és jelzőőrös forgalomkorlátozás lesz érvényben. A szakemberek célja, hogy a munkálatok az iskolakezdésig befejeződjenek.

A közlekedőknek ajánlott lesz még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A kivitelezők az autósok türelmét és megértését kérik a következő hónapokban, a javításokat az ő érdekükben valósítják meg, ami hosszú távon is biztosítja, hogy kényelmesen és biztonságosan használhassák majd ezt a hidat is a jövőben - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya.