Mosonmagyaróvár képviselő-testülete idén is odaítéli „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Szociális Dolgozója” díjat és immár tizenharmadik éve az „Önkéntes Szociális Munkáért” járó elismerő oklevelet is. Elismerésre javasolhatók azok a magánszemélyek is, akik legalább 5 éve kimagasló önkéntes szociális munkát végeznek a városban. A jelölésre jogosultak indokolással ellátott javaslataikat legkésőbb augusztus 28-ig küldhetik meg Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének címezve (Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal 9200 Mosonmagyaróvár, Fő. u. 11.). További tájékoztatást Hideghéty-Mike Hilda egészségügyi koordinátor nyújt a 96/577-817-es telefonszámon.