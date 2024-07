„Ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a haladás, ha összefogunk, az a siker.” Tökéletesen jellemzi ez a mondat az idén immáron 14 éve életre hívott Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot, mely ezekben az években nem csupán az összetartozást, az egységet szimbolizálja, hanem a keresztény felebaráti szeretetet hirdetve a béke iránti vágyat is! – jelentette ki Németh Gergely, az agrárkamara vármegyei elnöke a felhívásában.



– Örömmel tapasztaljuk, hogy évről évre nő a programba bekapcsolódók száma. 2023-ban több mint 8000 kárpátmedencei magyar gazda 1.128 tonna terményadományt ajánlott fel, a pénzadományok szintén emelkedtek. A program mintegy 100 ezer honfitársunkon tud évről évre segíteni, közel 500 kedvezményezett szervezeten, intézményen keresztül. A Magyarok Kenyere Program tavaly és idén is segíti a kárpátaljai magyarokat tartós élelmiszerrel, vetőmaggal, egyéb szükséges eszközökkel, sőt megalapítottuk a Magyarok Kenyere a Jövőért Ösztöndíjprogramot is, ami az első évben 12 agrárdiáknak nyújtott anyagi támogatást. Igen, van mire büszkének lennünk, van mit folytatnunk! Arra hívok mindenkit, hogy most, ebben a háborús, nehéz helyzetben is mutassuk meg, hogy „egy kenyéren vagyunk” s tegyük továbbra is a dolgunkat szorgalommal, összefogással a mindennapi kenyérért, nemzetünk jövőjéért, a békéért! Adakozzunk, adományozzunk idén is! – hívja jótékonyságra a gazdákat az agrárkamara vármegyei elnöke.

– Az anyaországban és külhonban is szépen fejlődő búza Trianon után 104 évvel azt üzeni, hogy van magyar élet és lesz magyar jövő a Kárpát-medencében, lesz miből kisülnie ez évben is összetartozásunk és szolidaritásunk jelképének – szögezte le Németh Gergely.

Megyénkben tavaly 218 vármegyei gazdálkodótól 30.920 kilogramm búza gyűlt össze, melyből a csornai malom 18.550 kilogramm lisztet őrölt. Ebből a mennyiségből 11.050 kilogrammot osztottak szét 16 vármegyei intézmény között, 7.500 kilogrammal pedig

a kárpátaljai rászorulókat támogatták. A lisztadományból közvetve közel 10.000 rászoruló részesülhetett.