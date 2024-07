A bíróságok az ítélkezési szünet alatt sem tartanak zárva, az ügyfelek beadványainak elektronikus és postai úton történő kézbesítése zavartalanul működik. A bíróságok azonban tárgyalásokat fő szabály szerint a törvénykezési szünet ideje alatt nem tartanak.

Büntetőügyekben a bíróságok törvényi feladataikat folyamatosan ellátják, a határidők számítását a törvénykezési szünet nem érinti. A büntetőügyek esetében a büntető bírák eljárnak az előállításos ügyekben, a szabálysértési gyorsított eljárásokban és döntenek a kényszerintézkedések tárgyában (letartóztatás).

Polgári és közigazgatási ügyekben az ítélkezési szünet időszaka a felekre megállapított határidőkbe nem számít bele.

A határidők számításának általános szabályai irányadók ugyanakkor az ítélkezési szünet alatt is a soron kívüli ügyek (pl.: a bíróság elleni sérelemdíj iránti, illetve kártérítési perek, a váltóperek, az ideiglenes intézkedés, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per, a sajtó-helyreigazítási per, a megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per stb.), a végrehajtási perek és egyes nemperes eljárások (pl.: a cégeljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás, a végelszámolás, a végrehajtás) esetében.

A kezelőirodák nyári ítélkezési szüneti nyitvatartásáról, valamint az ügyfélsegítőre vonatkozó – általánostól eltérő - szabályairól a http://gyoritorvenyszek.birosag.hu internetes oldalon találnak.