Két részletben került a helyére a torony. Először a harangszéket emelték fel, amelyben két harang található.

Az első világháborúban a templom harangjait hadi célokra lefoglalták. Száz évvel később egy összefogásnak köszönhetően összegyűlt a pénz új harangokra. A négy tervezett harang helyett hatot öntettek Innsbruckban, a Grassmayr harangöntödében, ezeket a Szentatya, Ferenc pápa meg is áldott Rómában, a Vatikánban a győri küldöttség körében. A hatból négy harangot 2016-ban a templom nyugati tornyába emeltek be, a két kisebb harang pedig várta, hogy a helyére kerülhessen. Ma a Szent Maurus tiszteletére szentelt, 170 kilogrammos e hangon szóló harang, valamint a Szent Placidus tiszteletére szentelt 100 kilogrammos g hangon szóló harang is a huszártoronnyal együtt a helyére került.

Másodszor pedig a toronyfedés emelkedett a magasba, így mintegy 8, 5 méter magas lesz a torony, ami a földön még óriásnak tűnt két darabban is, de a magasba emelkedve egyre apróbbá vált.

A huszártoronyban egy időkapszulát is elhelyeztek a felemelést megelőző nap, amelyben többek között a Kisalföld újság keddi számát is elhelyezték.