– Nemzetközi csapatunkat a fiatal polgármester fogadta. A faluban, akit egyszer megválasztanak településvezetőnek, az nyugdíjas koráig betölti ezt a pozíciót. A jelenlegi polgármester még csak két éve vezeti a falut, de már rögtön a pályája elején elindított egy szemétmegállító kampányt, a lakosok minden szerdán összegyűjtik a saját maguk és a turisták által eldobált hulladékot. A thaiok sok felesleges műanyagot használnak. Például az elvitelre kért kávét is műanyag dobozban, tetővel egy nejlon szatyorban adják oda. Közösségi eseményeken keresztül próbálja fejleszteni a helyieket a vezetőség – mondta el Süli Amarilla Luca.

Kóstoltak bogarat is

A helyiek jótékonysági fesztivált szerveztek, hogy a vízhálózatukat újraépítsék. Ezen a győri táncosok is felléptek. Khao Kalokon dolgozik egy doktornő, akihez a világ minden tájáról járnak a betegek. Ő tűkkel és olajokkal gyógyít. A győriek megismerkedtek egy rák túlélővel is, akit a doktornő gyógyított meg ezzel a technikával. Amarilla azt is elmondta: hosszú távon szeretnének a faluval foglalkozni, nem állt itt meg a projektjük.

– A nemzetközi 35 fős kiutazó közösségünk is nagyon különleges volt. Közös célért dolgoztunk, ezzel megtapasztalhattuk sok különböző ember látásmódját. Mindannyian mást adtunk hozzá, olyan tapasztalatok, barátságok születtek, amik nem történnek meg, ha például csak magyarok utaztunk volna ki. Kóstoltunk bogarat is, a bárokban azt adják kis tálakban az italokhoz. Egyébként az íze nem rossz de maga tudat mit eszem, az igen – osztotta meg legjobb élményeit Amarilla.

A kutató program következő állomása októberben Győr lesz. A közösségfejlődést vizsgálják városunkban, többféle területen. Ellátogatnak például nagy cégekhez, a színházba és az egyetemre is.