A község jelenleg két sportterülettel is rendelkezik. Az egyik pálya általában a falunapoknak adott helyet a településen, így az önkormányzat számára nagy öröm volt, hogy pár évvel ezelőtt a Sharks amerikai foci utánpótlás csapata edzések céljából is elkezdte használni a területet.

Fittparkot adtak át Győrladaméron – Péntek este a fiatalok és az idősebbek is birtokukba vehették az új fittparkot. Fotók, videó: Molcsányi Máté

Az önkormányzatnak fontos és kiemelt célja a közösségépítés és a sportélet fellendítése. Nem is olyan régen adták át a település pumptrack-bringapályáját, amit napjainkban is nagyon szeretnek a fiatalok, de nemrég egy kültéri ping-pong asztalt is kihelyeztek a helyiek számára.