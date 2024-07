Az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon is növekedtek a felvételi pontok, ami azt mutatja, hogy a kar képzései népszerűek a diákok körében. A magasabb ponthatár hozzájárul a képzések minőségéének emelkedéséhez is. A legkedveltebb ezúttal is a magyar nyelvű járműmérnök és logisztikai mérnök alapszak volt, de az angol nyelvű képzések is jelentős érdeklődésre tartottak számot.

A Széchenyi István Egyetem győri campusa – az elsőéves hallgatókat a minőségi képzések mellett nemzetközi színvonalú infrastruktúra várja az intézményben. Fotó: Korcz Miklós Máté/Széchenyi István Egyetem

Az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karon a tavalyi kiemelkedő évhez képest is növekedett a felvett hallgatói létszám, ami igaz a nagy hagyományokkal rendelkező tanító szakra is. A gyógypedagógia képzés továbbra is rendkívül népszerű, és stabil felvételi számok jellemzik a bölcsészettudományi képzéseket. A nemzetközi tanulmányok alapszakra nagy érdeklődés mutatkozott a külföldi diákok körében is. Az őszi félévben a szociológia alapszakkal bővül a kar angol nyelvű képzési kínálata, illeszkedve az egyetem nemzetközi stratégiájához.

Az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karon 62 százalékkal nőtt a felvettek száma az egy évvel ezelőttihez képest. Az alapszakok közül az állattenyésztő mérnöki és az élelmiszermérnöki képzések a legnépszerűbbek, és elindul az új agrár- és üzleti digitalizáció szak is. A következő tanévtől három alapszak érhető el angol nyelven, ami a nemzetközi hallgatói létszám erősödését mutatja. Az osztatlan agrármérnökképzés kedveltsége megmaradt, miközben a mesterképzési szakokra jelentkezők száma jelentősen növekedett. A kar országosan is új képzésként indítja az agrárközgazdász és az „ESG – környezeti, társadalmi és irányítási szakember” mesterszakokat, melyek közül az utóbbi iránt rendkívül nagy az érdeklődés.

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon hat szakon és egy felsőoktatási szakképzésen összesen 460 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait, ami 13 százalékkal haladja meg a tavalyi adatot. A már jelentős hagyományokra támaszkodó két alapszak – az igazságügyi igazgatási, illetve a személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási –, valamint különösen az utóbbihoz kapcsolódó mesterszak iránt kiemelt érdeklődést mutattak a felvételizők. Szintén sikeres volt az új – levelezős munkarendben magyarul, míg nappali munkarendben angol nyelven is induló – „modern technológiák és kiberbiztonság joga” mesterszak startja, amelyen összesen 37 hallgatót köszönthetnek ősszel. A jogászképzés megőrizte zászlóshajó jellegét mind a felvettek száma (összesen több mint 200 hallgató), mind a ponthatárok alapján.