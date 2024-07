- A Soproni Egyetem továbbra is az ország egyik legvonzóbb, vidéki felsőoktatási intézménye. Népszerűségét bizonyítja, hogy még a tavalyi rekord felvételi eredményt is túlszárnyalta az intézmény. A 2024 szeptemberében induló tanévre 1233-an nyertek felvételt. Kiemelt érdeklődés kísérte ismét az óvodapedagógus képzésben 125 éves múlttal rendelkező Benedek Elek Pedagógiai Kar tradicionális szakjait, valamint a sporttudományi képzéseket egyaránt. Az idei rekordszámú felvételi adatok azt tükrözik, hogy a kar továbbra is biztosan őrzi régiós vezető szerepét az óvodapedagógusok, valamint a csecsemő és kisgyermeknevelők képzésében - mondta el dr. Pásztor Enikő, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese. Hozzátette, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar pénzügyi, gazdasági és turisztikai szakjai is kiválóan teljesítettek. Sokan és magas bekerülési pontszámokkal várhatják a vidám évkezdést. A hallgatók szorgalmas és kitartó munkával piacképes és értékálló diplomát szerezhetnek majd Sopronban.

Ponthatárok 2024A - Soproni Egyetem - Kiemelt szakok

- Örömteli tény, hogy az első magyar klímapozitív egyetem tradicionális szakjai is jól helyt álltak. Az intézmény agrár- és műszaki képzéseinek vonzereje tovább növekedett, amely azt jelzi, hogy az erdőalapú gazdaság jelentőségét már a Z generáció is felismerte. Érzékennyé váltak a természet védelmére, a tudatos erdőgazdálkodásra és a megújuló anyagok használatára. A Soproni Egyetem az egyetlen hazai egyetem, amely teljes komplexitásában nyújt felsőoktatási kínálatot a klímaváltozás valamennyi kihívására. Az unikális szakok mellett egyre több jelentkezőt vonz a Soproni Egyetem kreatívipari kínálata is. A megújult Kreatívipari Intézet egyszerre kínál megoldásokat a digitális világ, a faépítészet és természetes anyagokra építkező formatervezés területén. Különösen kedvelt a tervező grafikus szak, valamint az országban egyedülálló faépítészetre orientálódó építészképzés - részletezte a lehetőségeket a rektorhelyettes.

A Soproni Egyetem örömmel és büszkeséggel fogadta az intézményt övező kiemelt érdeklődést. A magas színvonalú oktatás és kutatás mellett, a folyamatosan megújuló kollégiumokkal, a szeptember elején megrendezésre kerülő Soproni Egyetemi Nappal, a SMAFC teljes sportkínálatával, a tanév végén pedig majd a SopronFest szuper koncertjeivel, podcastjeivel és a „selmeci – soproni” hagyományok biztonságot nyújtó, családias értékközösségével várják az új elsőéveseket. Az egyetem jelmondata: „Természetesen veled!”