10 éve - Kidőlt fák, elöntött pincék

Megtelt vízelvezető árkok és pincék, jégdarabok, kidőlt fák kísérték a szerdán késő éjjelig tartó viharokat Észak-Dunántúlon. A tűzoltók több helyen szivattyúztak, a rendőrök forgalmat irányítottak Jánossomorján. Kisállat-kereskedést, hétvégi házat és vendéglátóhelyet is menteni kellett a befolyó esőtől. A heves zivatar és felhőszakadás veszélye miatt másodfokú (narancssárga) riasztást adtak ki tegnap Győr-Moson-Sopron, elsőfokút Komárom-Esztergom megyére. Az előrejelzés nem volt ok nélkül, ez hamar be is igazolódott. Olvasóink fotóinak tanúsága szerint a vihart több helyen villámlás, heves zápor, erős szél vagy jégeső kísérte.

Forrás: Kisalföld archívum

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, Ruskáné Takács Anita elmondta: a szerda ebéd utáni özönvízszerű esőzéseket követően Jánossomorján sok vízelvezető árok megtelt, néhány ház és egy építőipari üzem pincéjéből kellett vizet szivattyúzniuk. A 86-os főútnál egy szakaszon rendőr irányította a forgalmat, mivel ott is szivattyúzták a vizet. Nagyobb vihar volt Kapuvárnál, Fertődön, Fertőszentmiklóson is. A Kisalföldnek kisbéri olvasónk arról számolt be, hogy náluk dió nagyságú jég esett szerdán este hat óra körül. Sopronban és környékén a szokottnál is több csapadék hullott tegnap intenzív dörgések, villámlások közepette. Az Országos Meteorológiai Szolgálattól kapott tájékoztatás szerint a felhőszakadások, zivatarok és záporok következtében este 7-ig 52,2 milliméter eső esett egy négyzetméterre vetítve. Fertőrákoson a Fő utcában, valamint Kópházán szintén több helyen befolyt a víz a pincékbe. Fertőrákoson egy vendéglátóhely is kárát látta a felhőszakadásnak (a faluban egyébként este kilencig 90 milliméter, kéthavi mennyiség esett szerdán), míg Kópházán a Soproni és a Béke utcában kellett hívni az önkéntes tűzoltók segítségét a víz kiszivattyúzásához. Ruskáné Takács Anitától megtudtuk, emberélet nem volt veszélyben. Estére aztán újabb vihar érkezett dörgéssel-villámlással és esővel. Ebből már a megyeszékhely is kapott. Balf és Sopron között fák dőltek ki, akárcsak Győrnél az 1-es főúton és Écsnél. Kapuváron egy kisállat-kereskedést, Hegykőn egy hétvégi házat veszélyeztetett a befolyó esővíz.