Forrás: Kisalföld archív

Hogy ennek a kijelentésnek mekkora súlya van, legutóbbi cikkünk egy mondata igazolja. Akkor (Nem a szívcentrumra - Kisalföld, 2004. június 26.) azt írtuk: mire az akut infarktusban szenvedőket a legközelebbi - a mi esetünkben budapesti - szívkatéteres központba szállítják, gyakran már túllépik a gyógyuláshoz szükséges optimális időt. A Kardiológiai Szakmai Kollégium ezen földrajzi, területi aránytalanságok kiküszöbölésére javasolta az országban két helyen, Győrben és Miskolcon a hemodinamikai laboratóriumi központ létrehozását. Nem egészen egy hónapja úgy tűnt: a szakmai kollégium és több miniszter támogatása is kevés ahhoz, hogy az OEP finanszírozza a győri szívkatéteres központ működését, az illetékesek döntése csak Miskolcnak kedvezett. Ezzel viszont 650 ezer ember biztonságos élethez való joga sérül, hiszen ma Magyarországon már csak a Győr-Moson-Sopron megyében és vonzáskörzetében élőknek nem érhető el 90 kilométeres távolságban ez a szakellátás. Jövőre, de mikor? Három hét alatt nagyot fordult a világ, szögezzük le, szerencsére. Dr. Dézsi Csaba András, a kardiológiai osztály vezetője értelemszerűen örömmel fogadta a hírt, hozzátéve azonban, az osztály ugyanúgy felkészülten várja az indulást, mint eddig. „Azt is ki merem jelenteni: a sorban álló kórházak közül Győrnél felkészültebb jelenleg nincs az országban. Az intézményben biztosított a magas szinten működő kardiológiai, intenzív terápiás, érsebészeti és radiológiai háttér, ezért képesek lennénk akár decemberben is indulni. Ám ha erre jövőre kapunk lehetőséget, akkor 2005-ben.” Míg a kardiológiai osztály vezetője a januári kezdést sem tartja kizártnak, a kórház főigazgatója szerint a jövő év közepe a reális időpont. A Petz-kórházat fenntartó megyei önkormányzat általános alelnöke örömmel, de fenntartással fogadta a hírt. Firtl Mátyás azt nyilatkozta a Kisalföldnek: „Minden adott ennek a feladatnak az ellátására, de az előző döntés ismeretében még próbálom elhinni, hogy valóban így lesz. Nagyon jó lenne, s a fenntartó önkormányzat mindent meg is tesz azért, hogy ezen többet ne változtassanak.” Miért változott a döntés? De miért változott meg a korábbi döntés? Pletykákat lehet hallani üzleti és politikai érdekekről, azonban az érintettek nem nyilatkoznak. Ami tény, elvi ígéret volt arra, hogy ha a 2005-ös költségvetésbe befér a győri szívcentrum támogatása, akkor csak a szakmai érvek maradnak, azok pedig egyértelműen Győr mellett szólnak. Bárhogy is történt, ezek szerint lesz pénz az OEP-finanszírozásra az állami büdzséből, s mivel az is sejthető, lesz magántőke is, amely beszáll a szívcentrum fenntartásába, kiderül, mi igaz a szóbeszédből. Előbb azonban a gyógyítást kell megkezdeni, mert az idő a betegek ellen ketyeg.