10 éve - Csillagtalan szállodák az Észak-Dunántúlon

Csak a hotelek harmada csillagos az Észak-Dunántúlon, a többiek nem kaptak vagy nem kértek minősítést. Az új, egységes - 15 európai országban működő - csillagozási rendszer három éve él. Korábban a hotelek magukat sorolták be, amit a helyi jegyző, a fogyasztóvédelmi hatóság és a Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ellenőrizhetett, de a tapasztalatok szerint ezt csak elvétve tette meg. így azonban a vendégek korántsem lehettek biztosak abban, hogy két azonos csillagszámú szálláshely ugyanazt a szolgáltatást nyújtja. Lukács Attila,a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének szakmai titkára lapunkat arról tájékoztatta, hogy most már a szállodák csupán annyi csillagot használhatnak, amennyit a szövetség bírálóbizottsága jóváhagyott. Akik nem kérik a minősítést, azok nem tüntethetnek fel csillagokat a nevük mellett. A hoteleket 270 kritérium alapján értékelik, amelyekre legfeljebb 860 pontot kaphatnak. Minden kategóriában meghatározták a minimálisan teljesítendő kritériumokat és a minimumpontszámot. A négy csillaghoz például legalább 104 kipipált kritérium és 380 pont kell. Valamennyi kategóriának van superior változata is, melyek teljesítéséhez pluszpontok szükségesek. Az országban 870 szálloda működik, közülük 374 már átesett a minősítésen (további 90 esetében ez folyamatban van). Az arány tehát 43 százalékos. Térségünkben még ekkora tolongás sem volt a besorolásért: Győr-Moson-Sopron megyében a 65-ből 23, Komárom-Esztergomban a 25-ből 7 szálláshely szerepel a listán. Győrben egy két-, hat három- és három négycsillagos, Sopronban egy három- és három négycsillagos, Tatán egy két- és két négycsillagos, míg Kisbéren egy háromcsillagos hotel van jelenleg.

20 éve - Feleannyi baleset az utakon Győrben

Négy év alatt több mint két és fél milliárd forint - ennyit költött Győr útállapotainak javítására. A munkálatok azonban a teljes útfelületnek csupán 5 százalékát érintették. Ki lehet számolni, mennyi pénzre lenne szükség az utak teljes rendbetételéhez... Alapos „utótanulmány” készült arról, milyen hatással volt Győrben az utóbbi négy évben az utak, csomópontok átépítése, felújítása. Prédl Antal, a város útkezelő szervezetének helyettes vezetője a tapasztalatokból mindenekelőtt azt emeli ki: az egyéb közlekedési és környezetvédelmi előnyök mellett a közúti balesetek száma az elvégzett munkáknak köszönhetően 43 százalékkal (vagyis csaknem a felére) csökkent! Ennek az adatnak az értékét, ha szabad így fogalmazni, még az is emeli, hogy közben a forgalom lényegesen nőtt. Ráadásul a statisztika nemcsak a személyi sérüléssel járó baleseteket vette figyelembe, hanem a koccanásokat is.