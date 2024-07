10 éve

Klán: újabb milliárdos csalás?

A pénzügyi nyomozók a korábbi, 6 milliárdos áfacsalás mellett újabb, 1,7 milliárdos ügyet tártak fel, ami a gyanú szerint a győrszentiváni színesfém-kereskedő klán számlájára írható (előzmények: Kisalföld, 2013. január 12.). A Kisalföld információja szerint a család egy fiatalabb tagját kedden vette őrizetbe a NAV győri bűnügyi igazgatósága. Lapunk információit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának vezetője, Csiszár Csaba alezredes megerősítette. A bűnügyi igazgató elmondta: az ügy nem része a korábban többmilliárdos áfacsalás miatt folyó eljárásnak, ez attól függetlenül indult. Igaz, a gyanúsítottak között szerepel a klán több, már előzetesben lévő tagja is, ám ebben szerepet kapott a család fiatalabb korosztálya, az egyik unokaöcs, akit kedden reggel győrszentiváni lakásáról állítottak elő a pénzügyi nyomozók. Csiszár Csaba alezredes tájékoztatása szerint az igazgatóság a cseh partnerhatósággal közösen tárta fel az újabb ügyet. A gyanú szerint ez esetben nagyrészt körbeszámlázással csaltak el több mint 1,7 milliárd forint áfát. A fémkereskedelemmel foglalkozó klán tagjai felügyelték a folyamatot. Magyar felvásárlótelepük a fémet megvette, majd eladta egy cseh tulajdonú cégnek, az pedig az őáltaluk alapított, saját cseh cégeiknek továbbított áfát csaltak el körbeszámlázással. Magyarországra tőlük került vissza ismét az áru. Az ügyletek közt sorozatosan igényelték vissza az áfát. Volt, hogy már nem is iktattak közbe cégeket, s az áru is egyszer mozgott, utána már csak apapírok „pörögtek”. A másik, nemzetközi nyomozócsoport felállításával megoldott ügy gyanúsítottjai közül hat szerepel gyanúsítottként az új eljárásban is. Jelenleg heten vannak előzetes letartóztatásban. Csiszár Csaba tájékoztatása szerint várhatóan más gyanúsítottjai is lehetnek az ügynek. A gyanúsítottak előzetes letartóztatásáról ma dönt a Győri Járásbíróság.







20 éve

Zsiráf akcióban

Több ritka és értékes állat mellett egy hatméteres zsiráf is érkezik a jövő héten a győri vadasparkba. Az állatok a csődeljárás alatt álló gansendorfi szafariparkból érkeznek. Miután felröppent a hír, hogy a Bécs melletti szafarit bezárják, szabályos licit kezdődött az állatritkaságokért. A győri állatkert is beszállt a versenybe, és üzletet is kötött: 7500 euróért (körülbelül kétmillió forintért) vásárolt egy hétéves Rotschild-zsiráfot. Az állatot nem lesz egyszerű hazaszállítani, már csak a mérete miatt sem, hiszen a közúti szállítási magasság felső határa hét méter, a zsiráf pedig hat. Az üzlet „kedvezményes csomagban” köttetett, így az állattal több antilop, skót felföldi marha és egy fehér tevekanca is érkezik.

Amikor néhány napja felröppent a hír, hogy a csődbe mentés bezárás előtt álló gansendorfiszafaripark teljes állatállományát értékesítik az európai állatkertek között, dr. Andréka György,a győri Xantus János Állatkert igazgatója már Ausztriában volt, hogy felmérje, a megyeszékhely vadasparkja is gazdagodhat-e a sajnálatos felszámolás következtében. Arról álmodni sem mert, hogy egy igazi ritkaságot sikerül megszereznie: a park zsiráfbikáját. Ráadásul áron alul, mert bár a győriek mindössze fele annyit kínáltak érte, mint több nyugat-európai állatkert, jövő héten mégis hozzánk érkezik majd a hétéves Rotschild-zsiráf. Az új szerzeményért 7500 eurót, azaz közel kétmillió forintot fizet az állatkert. Hogy miért éppen agyőri intézmény mellett döntött a csődbiztos és a szakmai vezetés, annak nemcsak az igazgató és a szafaripark szakemberei közti többéves barátság az oka, hanem elsősorban az, hogy egyedül ő tudta garantálni, hogy az állatot rövid határidőn belül, biztonságosan elszállítja. A szállítás már önmagában bonyodalom - Nagysága és testalkata miatta zsiráfot hihetetlenül nehéz közúton szállítani. A sietség oka, hogy Ausztriában mihamarabb szeretnének megszabadulni az állatoktól, mivel az anyagi problémák miatt már elegendő takarmány sincs a szafaripark lakói számára. - magyarázta dr. Andréka György. - Bár mindössze száztíz kilométeres távolságról van szó, nehéz lesz a több mint hatméteres példányt Győrbe hozni, mivel a közúti szállítási magasság felső határa hét méter. Az altatás nagy kockázattal jár, ezért csak elbódítjuk az állatot, de így is nagy a veszély, hogy összeveri, megüti magát az úton. A szakma ugyan régóta tudott arról, hogy az intézmény a tönkszélére került, a szakemberek mégis az utolsó percig reménykedtek, hogy egy befektető megmenti a számos magyar látogatót is vonzó látványosságot. Sajnos a bojkott sem segített, s az állatritkaságokért szabályos licit kezdődött. Nem a karcsú patás az egyetlen állat, amely az elkövetkezendő hetekben Gansendorfból érkezik: a „kedvezményes csomag” részeként sikerült megvásárolni több antilopot, skót felföldi marhát és Dávid-szarvast is, az egyik legnagyobb látványosság pedig minden bizonnyal az a fehér tevekanca lesz, amely másodmagával kap helyet a kifutóban. A fehér színű teve igazi ritkaság; ahogy az igazgatóviccesen megjegyezte, az arab világban három feleséget is megadnak érte - ennél talán csak a szőke magyar lányokra vigyáznak jobban. A hatalmas kínálat miatt dr. Andréka György egy kicsit úgy érezte magát, mint a kisgyerek a játékboltban, azt azonban nem téveszthette szem elől, hogy az alig négy hektáron működő győri vadaspark állatállománya nem bővíthető korlátlanul. Szerencsére a kiszemelt állatok éppen beleillenek a park fejlesztési terveibe, ősszel ugyanis megkezdődik a szavannaház és -kifutó bővítése. Rudi, a recés zsiráf, aki eddig zebrákkal osztotta meg kifutóját, addig sem lesz egyedül: nála két méterrel magasabb lakótársa várhatóan jövő csütörtökön érkezik, s ha a beilleszkedés bonyodalmak nélkül zajlik majd, néhány nappal később már a látogatók is gyönyörködhetnek az új lakóban.