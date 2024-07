Teleki Béla. Forrás: Kisalföld archívum

Profilunk bővítésével párhuzamosan bővítenünk kell feltételeinket is. Az egyik legfontosabb ezzel kapcsolatban egy testnevelési csarnok építése. Bővítenünk kell a jövőben a kollégiumot is, mert egyre nagyobb az érdeklődés intézményünk iránt. Gondolnunk kell továbbá oktatóinkra is, hiszen kiváló szakembereket veszítünk el azért, mert nem rendelkezünk tanári lakásokkal. Külön épületet kell létrehoznunk a főiskola könyvtárának is, amely jelenleg három különböző szinten működik, s ez mindenképpen a tudományos munka rovására megy.

Húsz évvel ezelőtt elkezdték a levendula aratását Pannonhalmán.

2004. július 9.

Aratják a lila lélekvidítót Pannonhalmán - Olajban gazdag termésre számítanak

Pannonhalmához az illatok közül leginkább a gyógyító levendulaolajé kötődik. Alapanyagát, a mediterrán félcserje lila virágát tegnap kezdték aratni a világörökséghez tartozó bencés főapátság gyógynövénykertjében. Úgy, ahogy évszázadok óta mindig: sarlóval. A XVIII. század óta Az ezeréves szent hegyen a gyógynövénytermesztő szerzetesek a XVIII. század óta foglalkoznak levendulával.

A Pannonhalmi Főapátság környékén vegyszermentesen gondozzák a mediterrán vidéken őshonos félcserjét, így ültetvényük biokertészetnek nevezhető. Az is növeli a tradíció értékét, hogy az első fázistól az utolsóig kézzel végzik a munkát. Tegnap is sarlóval kezdték meg a betakarítást. Csak természetesen júliusra rendszerint összefüggő lila mezőt alkotnak a növények, és a húszhektáros terület kisebb részét beborító francia levendula ilyenkor már virágzik. Iván testvér, aki az elmúlt egy évben a gyógynövénykerttel foglalkozott, elmondta: az időjárás kedvezett a betakarításnak, mert a levendulát napsütésben kell aratni, olyankor telítődik igazán a virágja olajtartalommal. Az angol levendulát csak két hét múlva sarlózzák. (Utóbbiból több olaj nyerhető ki, előbbinek kellemesebb az illata, a parfümgyártásnak is alapanyaga.)