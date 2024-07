Dunaremetén portalanok az utak és vízelvezető árkok építésének nyomai láthatók. Ez újabb pályázatok alapjait képezheti. A jövőben meghatározó jelentősége lehet a Darnózseli és Dunaremete közötti, jelenleg még kavicsos útnak. A szakasz szilárd burkolattal ellátására a két település Dunaremete gesztorságával ad be pályázatot. A projektre már építési engedélyt is kaptak. Elkészült a falu rendezési terve és földnyilvántartása.

Tavaly belülről, idén kívülről renoválták az orvosi rendelőt és most készítik elő környezetének füvesítését. A kertvégek rendezését a Duna-rehabilitáció keretében megkötött, Kisbodaktól Lipótig haladó csatorna segítette. A szakasz műtárgyainak újjáépítésére további pályázatot adnak be. A tavalyi társadalmi összefogás eredményeként megtisztult platánsort pályázat segítségével újratelepítették, így néhány év múlva, ha vágni kell a már 70 éves fákat, újabbak adhatnak árnyat. A kikötő parkosítása is folytatódon. Fákat ültettek, padokat, szemétgyűjtő edényeket helyeztek ott el. Hársfákat ültettek a játszótérre és a temetőbe is. A faluban tavaly hét gyermek született, az elmúlt években sok új ház épült, de még néhány építési telek gazdára vár. Elkészültek a köszöntőtáblák is, a falunapra helyezik ki azokat. A füves focipályát és játszóteret örömmel használják a helyiek és környékbeliek. Az egyébként forráshiánnyal küzdő, „önhikis” önkormányzat továbbra is támogatja a diákokat beiskolázási segély formájában, illetve 8 tanulót a Bursa Hungarica keretében is.