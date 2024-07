Fotó: Kisalföld archívum

30 éve - Nyári, napközis örömök a Petőfi-iskolában

Az idei nyáron a tavalyihoz hasonlóan a Petőfi Sándor Általános Iskola ad otthont a város összes gyermeke számára létrehozott szünidei napközistábornak. Naponta általában ötven, hat és tizenhárom év közötti lurkó tölti itt a délelőttjét és a délutánját. A gyerekek között olyan is akad, akinek az egész vakációja itt telik el, de néhányan csak egykét hétig látogatják a nyári napközit. Tegnap délelőtt kissé félve kerestük fel a nyarukat is az iskolában töltő nebulókat, hiszen tartottunk tőle, hogy a suli falai között nem igazán tudnak felszabadultan vakációzni. Szerencsére feleslegesnek bizonyult az aggodalmunk, hiszen csupa virgonc, a játékba belefeledkező gyerekkel találkoztunk. Talán meglepő, de általában mindegyikük úgy nyilatkozott, szeret ide járni, szívesen tölti itt a napját. S hogy mi olyan vonzó ebben a napközistáborban? Íme a válaszok: - A legklasszabb, hogy itt a legjobb barátaimmal lehetek együtt- mondja a 11 éves Palkovics Tibor -, és ha összeállunk, egy nagyon jó focicsapat jön össze. Inkább itt az udvaron érzem jól magam, kedvenc szórakozásunk, hogy a tetőre felrúgjuk a labdát, persze az ablakokra vigyázunk. Szerencsére mostanában jó meleg van, mert ilyenkor az uszodába is elmegyünk.Én is szeretek ide járni vág Tibor szavába az ugyancsak leendő ötödik osztályos Luisser Dániel. A focicsapatnak én is a tagja vagyok, otthon meg úgyis csak egész nap lustálkodnék. Az ebéd is egész finom, jobb, mint év közben a suliban. Idén eddig a pannonhalmi és a nagycenki kirándulás tetszett legjobban.A rajzversenyeket és a gyalogtúrákat várom a leginkább szól közbe a 9 éves Pákozdi Hajni. Hamarosan egy borostyánkő-kiállításra indulunk, biztosan nagyon érdekes lesz. Minden héten jönnek hozzánk bábosok is, és ha rossz idő van, akkor mi is készítünk bábokat, vagy gyöngyöket fűzünk. A tábor legfiatalabbja az aprócska Bolba Endre, aki még csak idén megy az első osztályba. - Eddig elég jó a napközi, mert a nagyobb fiúk fociznak és beszélgetnek velem. Sajnos még nincs iskolatáskám, de néhány hét múlva majd kapok anyuéktól. -A gyerekekre összesen három pedagógus vigyáz—mondja Szabó Ilonka turnusvezető. A nyári napközi azért is népszerű a szülők körében, mert itt változatos programok várják a kisdiákokat, hiszen rendszeresen megyünk nagyobb autóbuszos kirándulásra, uszodába, gyalogtúrákra, kiállításokra, bábelőadásokra. Naponta háromszori étkezést nyújtunk, és mindezt nem elérhetetlen áron. Ez azt jelenti, hogy egy napra 72 forint plusz áfa a térítési díj, de szociális támogatással ez az összeg akár hetvenöt százalékkal is csökkenhet, sőt, van, aki térítést sem fizet a napköziért.