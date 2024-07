2004 - 10 éve

Péri reptér - Nagy gépeket is tud fogadni, a Wizzairrel komoly tárgyalások folynak

Londoni járat a radaron

Jövőre akár indulhat Wizzair-gép Pérről Londonba - tudta meg a Kisalföld. Ami kikezdhetetlen tény: a Győr melletti reptér fejlesztése alkalmassá teszi a kifutópályát nagy gépek fogadására.

Tegnap elsősorban az Audi, Győr és a magyar állam ünnepelt közösen: egy újabb lényeges fázison van túl a péri reptérfejlesztés. Az Audinak a személy- és teherforgalom miatt is fontos, hogy biztonsággal tudnak le- és fölszállni a gépek a gyárukhoz közeli kifutópályán. A kisalföldi megyeszékhely joggal reméli azt, hogy mind a turizmusban, mind a győriek utazási lehetőségeiben nagy előrelépés a nemzetközi reptér folyamatos fejlesztése. Az államnak pedig azért fontos a részben a tulajdonába került repülőtér újabb minőségi ugrása, mert elemi érdeke, hogy az Audi és az egyik legdinamikusabban fejlődő magyar város is elégedett legyen. Az ünnepségen jelentette be Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági állam titkár, hogy „a kormányzat minden támogatást megad az utasforgalom növelésére” . A légikikötőt üzemeltető társasággal együtt folyamatosan egyeztetnek a Wizzairrel, hogy a lehető leghamarabb, minél több európai célpontot lehessen elérni Pérről. A Kisalföld kérdésére később annyit még elárult, hogy első körben londoni járatról van szó, s reményeik szerint még idén megállapodás születik erről. Borkai Zsolt győri polgármester is megerősítette a szándékot, hozzátéve, hogy valóban szükség van ehhez egy új utasterminálra (ez hiányzik igazából még a péri repülőtérről). „Az önkormányzat készíttetett már tanulmányt erre vonatkozóan az üzemeltetővel. Ami biztos, hogy több százmillió forintos beruházásról van szó. Nyitottak vagyunk, de a megépítéséhez az állami szerepvállalás is kihagyhatatlan.”

1994 - 30 éve

„Forognak az idegenek”

IV. Nemzetközi Néptánc és Népzenei Fesztivál Győrött



A vizek városa a táncosok városává változott az elmúlt hét végére. A Győri Nyár záróakkordjaként megrendezett IV. Nemzetközi Néptánc és Népzenei Fesztiválra hét országból és hazánkból húsz együttes érkezett, hogy két estén keresztül bemutassa hagyományos táncait és dalait a megyeszékhelyen. Ez volt az év egyik olyan programja, amelytől a szakemberek nemcsak a fellépők többségét, hanem a közönség jelentős részét is külföldről, illetve az ország más részeiből várták. Vajon a megyeszékhely idegenforgalmában érezhető-e már a szezon, vagy még panganak a szállásadóhelyek? Vonzó-e Győr a turisták számára, vagy inkább keresztülhajtanak városunkon? Milyen szálláshelyekkel, programlehetőséggel várja a megyeszékhely az idelátogatókat, átutazókat? Milyen forgalmat várnak a vendéglátók az idei szezontól? Minderről győri vendéglátókat és a Megyei Idegenforgalmi Igazgatóság munkatársát kérdeztük.

