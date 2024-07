2014 - 10 éve

Bilincs a fér csuklóján

A szemtanúk szerint a nyomozók bilincsben vitték el darnózseli otthonából tegnap reggel azt a férfit, akinek a felesége május 27-én tűnt el. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a rendőrség őrizetbe vette a férjet, s őt gyanúsíthatják felesége megölésével. A falubeliek elmondták, kora délelőttől jelentős rendőri tevékenység folyt a férj háza körül, ahol az asszony is élt egykoron. Fehér ruhás bűnügyi technikusok vizsgáltak át minden centimétert még az udvaron is. A helyszínelők egész nap dolgoztak nagy erőkkel nyomok és bizonyítékok után kutatva. Megtudtuk azt is, hogy a férfi apját is elvitték a főkapitányságra a rendőrök, igaz, őt nem bilincsben, s tegnap estére már hazaengedték. Napközben az ő házában is dolgoztak a bűnügyi - technikusok.

A Darnózselin tegnap tapasztalt kiemelt rendőri jelenléttel és az ott végzett tevékenységgel kapcsolatos információinkat a rendőrség nyomozati érdekre hivatkozva nem erősítette meg. Az ügy előrehaladtával későbbre ígértek tájékoztatást. Annyi bizonyos, hogy a házaspár évek óta külön élt, válófélben voltak. Gyermekeik mind ez ideig az apjukkal laktak, de mert őt tegnap bilincsben vitte el a rendőrség, az anyai nagyanyjuknál helyezték el őket. A Kisalföld május 31-én számolt be arról, hogy Nagyné Kovács Judit május 27-én este 8 órakor ismeretlen helyre távozott mosonmagyaróvári munkahelyéről, s azóta senki nem látta őt. Akkor a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság közigazgatási eljárásban kereste eltűnés miatt. A rendőrségnek kevés a lehetősége, mígnem a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya - még mindig közigazgatási eljárásban - átvette az ügyet. Június 26-án számoltunk be arról, hogy emberölés bűntett elkövetése miatt ismeretlen tettes ellen megindították a nyomozást. A bűnügyi eljárás már nagyobb lehetőséget biztosított a nyomozók számára. A nyomozás részállomásaként június 25-én 120 rendőrrel vizsgálták át a Darnózseli határában található mintegy nyolc négyzetkilométeres területet. Ott már június 5-én is kutatott tucatnyi rendőr, állítólag találtak olyan nyomot, ami előrevitte a nyomozást.