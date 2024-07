Húsz évvel ezelőtt Mindszentpusztán a Kisalföld koordinálásával folyamatosan épült az autistaotthon. A Philips győri gyára egymillió forintos felajánlással csatlakozott a segítőkhöz.

Adomány az autistaotthonhoz

Tizenkét éve az autista gyermekek korai fejlesztéséért és egy célzott védőotthon kialakításáért hívták életre a szülők a „Mit tehetnék érted?” alapítványt. A civil szervezet álma megvalósulni látszik, s ha minden jól alakul, jövő év tavaszán az új otthonba beköltözhetnek az első lakók. A megyénkben élő 45 autista gyermek és családjaik életében mindenképpen mérföldkőnek számít a megyei építőipari cégek, vállalkozók és a civil szféra összefogásával Mindszentpusztán épülő védőotthon, aminek az építését múlt év áprilisában kezdték.

Számos cég, építőipari vállalkozó és civil szervezet csatlakozott a Kisalföld kezdeményezéséhez, dr. Demetrovics Szilárd, Pér háziorvosa pedig aggódó szülőként és segítőként is elkötelezett híve, menedzsere az otthonépítésnek. A Philips számára nemcsak a szűkebb pátrián belül, hanem nemzetközi szinten is fontos, hogy olyan környezetben éljen és tevékenykedjen, ami hosszú távon fenntartható - sorolta az adomány átadása apropóján Kozmán Richárd személyügyi igazgató, aki elmondta azt is, a Philips vezetősége hónapok óta figyelemmel kíséri a védőotthon építésének munkálatait és segíteni szeretne a hasonló helyzetben lévő családoknak.

Jelentős adományt kapott az autista otthon. Fotó: Kisalföld archív

Míg Rozman Richárd az Esőember című film kapcsán találkozott először az autizmussal mint betegséggel, addig az átadáson jelen lévő Vaszary Tamás pénzügyi vezető ismeretségi körében is nevelnek a szülők egy autista kisfiút, így a mindennapokból is ismert számára, hogy miről mondanak le ismerősei csak azért, hogy a gyermeküket maguk gondozzák. Szigeti Lászlóné és dr. Demetrovics Szilárd az autista gyermekeket nevelő szülők nevében köszönte meg a Philips nagylelkű felajánlását, azt az egymillió forintot, amiből tovább épülhet a védőotthon. Demetrovics Szilárd az építkezés jelenlegi állásáról elmondta, hogy a gépészeti alapszerelési munkákkal már végeztek, jelenleg a belső vakolás van soron. Ha az ablakok a helyükre kerülnek, a burkolóké a terep. Az adományok érkezésének függvényében a gipszkartonozás, a hideg-meleg burkolói munka és a szerelvényezés várható, ám ehhez további anyag- és eszközfelajánlás, a szakemberek segítsége is elkelne.