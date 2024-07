Fotó: Kisalföld archívum



35 éve - Kezdők kálváriája Győrújbaráton

Emlékszem, amikor jópár esztendővel ezelőtt az első uborkatermesztési bemutatóikat megrendezték a megyében, az előadókon és a hivatalos küldötteken kívül alig lézengett ott néhány érdeklődő. Mostanra sokat változott a helyzet. Bár nőtt a bemutatók száma, mégis kisebbfajta tömegek jelennek meg egy-egy rendezvényen, így volt ez tegnap Győrújbaráton, Fülöp Imre kertjében is, ahol több mint százan sereglettek össze egy kis uborkatermesztési tapasztalatcserére. Jómagam azt firtattam, mi érdekli a termelőket? — Mi Mosonszentmiklósról jöttünk — mondta Horváth Ferenc,aki a feleségével együtt nézelődött. — Már jó ideje termesztünk uborkát. Az eredményre sem panaszkodhatunk, mert tavaly 250 négyszögölön körülbelül hetvenezer forint áru uborkát termeltünk meg. Tudjuk, ha tartani akarjuk a színvonalat, akkor figyelni kell minden újdonságra. Engem a fajták érdekeltek legjobban. Feljegyeztem néhányat azok közül, amiket a jövőben szívesen termelnék. De nagyon tanulságos volt az öntözési módszerek végignézése is. — Engem más dolog hozott ide — mondta egy szőke fiatalember, Néder Gábor —, a véleményemet szerettem volna hallatni. Jómagam már túl vagyok azon, hogy most tanulgassam az uborkatermesztés alapfogásait. A célom az, hogy egy adott területen minél nagyobb jövedelmezőséget érjek el. Sajnos, míg a vetőmag, a felhasznált műtrágya, a növényvédőszerek ára évről évre jelentősen növekszik, addig az uborkáé már hosszú évek óta változatlan. Másik gondom, hogy a Zöldért győri telepén, ahova szerződtem, nincsen válogatógép. Pedig nekem egyáltalán nem mindegy, hogy a szedés után még jó pár órát a válogatásra fordítok. — Mi viszont kezdők vagyunk, és Győrszentivánról jöttünk — jegyezte meg Zugmann Péter, aki az egész családot magával hozta. — Bizony nem könnyű mesterség az uborkatermesztés. Idén már a harmadik vetésnél tartok. Az elsőt elpusztította a lótetű, a másikat valamilyen betegség, most bízok, hogy a harmadik megmarad. Természetesen én is igyekeztem hozzáolvasni, hogy milyen szereket érdemes használni, de jobb az, ha az ember szakember szájából hallja a választ. Egy idősebb férfi, Bedő Zsigmondegy egész kötegnyi uborkalevéllel érkezett. — A fene tudja, mi a baja, sárgul — mondta —, már annyi gálicot, meg rézoxit rápermeteztem, hogy a kezem is sajog tőle, most meg azt hallom, hogy a tetvektől és valamilyen aktáktól (atkák! sic!) romlott le ennyire. "Mióta megjelent az újságban, hogy bemutató lesz nálam — mondta Fülöp Imre, aki egyben a Zöldért Vállalat főagronómusa is —, azóta egymásnak adják az emberek a kilincset. Sokan jöttek már a bemutatót megelőzően is érdeklődni. A legtöbb termelő a növényvédelemben bizonytalan. Sajnos, csodaszert, amely minden betegséget és rovart pusztít, én sem tudok ajánlani. Inkább azt tanácsolom, hogy az adott időszakra és engedélyezett szereket használják, ám nagy vízmennyiséggel, hogy a növényeknek a lehető legnagyobb felületét érje a permet. Szükségtelennek tartom az előírt töménység megváltoztatását is. Most emellett még néhány, a koraiságot fokozó eljárást, így a takarást, a tápkockázást is ismertettem, bemutattunk víztakarékos öntözési eljárásokat, Oross Tibor,a vállalat igazgatója pedig apiac követelményeiről beszélt. Bár nemcsak a Zöldért termelői vettek részt a bemutatón, mégis egyértelműen hasznosnak nyilváníthatjuk. És bízom abban, hogy a megjelent érdeklődők is így vélekednek.