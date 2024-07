Húsz évvel ezelőtt Győr ikonikus épületegyütteséről szólt a beszámoló.

2004 július 10.

Lelkes befektető, óvatos győriek - Frigyes-laktanya: Felújításának duplán ára van, a buszpályaudvart például el kell költöztetni

Bertold Rieilt, a Frigyes-laktanyába 16 milliárd forintot befektetni hajlandó német üzletembert - úgy tűnik - nem riasztotta el az a számos kikötés, amellyel - mint tegnap beszámoltunk róla - Győr csütörtökön szembesítette. Lelkes és várja a folytatást, de a győriek szkeptikusak a fejlesztést illetően.

A győri közgyűlés pontot tett a két éve húzódó kérdésre: a német tulajdonú, budapesti központtal működő Interbonum Kft. megépítheti multifunkcionális központját Győr szívében. A befektetés minimum 16 milliárd forint, s csak címszavakban a legfontosabb tervek: lesz új buszpályaudvar, szálloda, társasház, iroda, bevásárló-, fitnesz- és wellnessközpont a Frigyes-laktanyában, illetve a mára teljesen lepusztult épületegyüttes környékén.

A megyeszékhely nem adta be könnyen a derekát, többek között azért nem, mert ekkora beruházáshoz valóban biztos lábakon álló cégcsoport szükséges. A csütörtöki közgyűlésen számos kikötéssel adta csak áldását a tervre: a beruházó akkor építheti meg a bevásárlóközpontját, ha a laktanya épületeinek külső-belső felújítását is garantálja. A multifunkcionális központ kereskedelmi célú területe legfeljebb 6 ezer négyzetméter lehet, s használatát a Tihanyi Árpád úti aluljáró működéséhez kötik. Szintén a beruházónak kell gondoskodnia a szükséges közlekedésfejlesztésről, s a buszpályaudvar ideiglenes áthelyezéséről, de leírták azt is: a forgalom ebben a városrészben nem lehet túlterhelt. Ezek a kikötések sok (száz)millióval megdobhatják a fejlesztő költségeit, ám csütörtök este nem látszott Bertold Riehlen, az Interbonum Kft. ügyvezető igazgatóján, hogy ez a tény különösebben megviselné. Az üzletember tegnap Düsseldorfba utazott, a cégtől kapott információ szerint reggeltől intézte a bevásárlóközponttal kapcsolatos ügyeket. „Lelkes, és mindenkinek azt mondja, a neheze csak most következik.” Nem túlzás azt állítani, Győr legjelentősebb városfejlesztése kezdődhet meg. Nádorváros ezen része szinte teljesen átalakul: túl azon, hogy az 1989 óta parlagon fekvő terület megújul, új buszpályaudvar épül, a bevásárlóközponthoz pedig parkolók kellenek. A győriek mégis felemásan látják a helyzetet.

Egy idős győri asszony, aki neve elhallgatását kérte, egyértelműen kijelentette: „Nem kell semmilyen bevásárlóközpont a környéken, ezzel ugyanis csak a forgalom, a füst és a gondok nőnek.” Arra a felvetésre, hogy így viszont megszűnik a Frigyes-laktanya tetszhalott állapota, azt felelte: már rég meg kellett volna szüntetni, s nem ilyen áron. Csöngéné Kiss Ildikó, aki szintén a leendő (lehetséges) bevásárlóközpont környékén él, elfogadja, hogy a laktanya-felújítással „plazaépítés” is jár, de ő jobban örült volna — kisgyerekes anyuka lévén —, ha ezen a területen mondjuk játszótér épül. Azzal is tisztában van, hogy ezzel a fejlesztéssel változnak az ingatlanárak, vagy így, vagy úgy. Kis szerencsével, ha a közlekedést valóban úgy oldják meg, ahogy a város kikötötte, a családi és társasházak felértékelődhetnek a modern épületegyüttes szomszédságában. Ha azonban a forgalom miatt elveszíti báját, a csendes, családias légkört, amely ezt a városrészt ma is jellemzi, akkor rosszul járnak az ingatlantulajdonosok. Családjával költözés előtt áll, mint mondta, a sors pikantériája, hogy új otthonában, Révfaluban szükség lenne bevásárlóközpontra, ott azonban egyelőre senki nem akar „plazát” építeni.

Ha nem, veheti a kalapját

A városrész önkormányzati képviselője, Dézsi Csaba András nem kertelt sem csütörtökön, sem egy nappal később. „Ha a német befektetőnek ezek a feltételek nem elfogadhatók, akkor jobb, ha most veszi a kalapját. Akkor nem szabad tovább húzni az időt, nincs értelme a tárgyalásoknak, amelyek így is évek óta húzódnak. Ezzel együtt bízom abban, hogy a Frigyes-laktanya sorsa végre valóban rendeződik. Ezekkel a garanciákkal - amelyeket Balogh József polgármesterrel közösen fogalmaztunk meg a közgyűlés szünetében - most valóban megvan erre az esély” - mondta Dézsi Csaba András a Kisalföldnek. A fideszes politikus ezzel arra utalt, amit a közgyűlés alatt egyébként több képviselő is megemlített: történelmi pillanat volt, hogy a külön politikai nézetet képviselő s rendre egymással vitázó pártok ezúttal teljes összhangban szavaztak.

A rossz példát nem kell követni

Ellenzékbe - bár ebben az esetben kicsit furcsán hangzik ez a kifejezés — a Volán-társaság vezérigazgatója került, aki aggályainak adott hangot a fejlesztés kapcsán. Ahhoz ugyanis, hogy a multifunkcionális központ megépüljön, a vidéki pályaudvart egy időre át kell költöztetni új helyre. Természetesen nem állunk a városfejlesztés útjába, de vannak feltételeink” - mondta egy nappal később Pócza Mihály. A Kisalföld Volán Rt. vezérigazgatójának egyik fő érve az utasszám volt, naponta ugyanis 30-40 ezer ember fordul meg a pályaudvaron.

A Frigyes laktanya sorsa volt a téma. Forrás: Kisalföld archív

„Az ideiglenes áthelyezést úgy kell megoldani, hogy utasaink a lehető legkisebb hátrányt szenvedjék el emiatt. Azt az érvelést pedig, ami az egyik önkormányzati képviselő részéről hangzott el, nem tudom elfogadni, hogy Budapesten ugyanezt lenyelték az emberek, amikor a Deák téri autóbusz-pályaudvart áthelyezték a Népligetbe. A rossz példát nem kell csak azért követni, mert egyszer már volt hozzá »szerencséjük« az utasoknak” - tette hozzá a vezérigazgató. Az utasok éppúgy látják, van, aki türelmesebb, más kevésbé. Burján Károlyné mp mint nap Rábapatonáról jár be Győrbe, a munkahelyére. Mivel átszáll egy másik városi buszra is, ennél jobb helyet, mint a mostani, nem tud elképzelni a vidéki pályaudvarnak. Ezzel együtt, ha nem kell Marcalvárosból visszajönnie , mert esetleg oda helyezik a vidéki végállomást —, akkor hajlandó várni. Abban a reményben persze, hogy valóban csillogó-villogó pályaudvart kap Győr cserébe. Németh Péter diák szintén naponta utazik Dörről a megyeszékhelyre. Azt mondja, ha olyan pályaudvar lesz, ahol le lehet ülni, s ahol télen nem kell fagyoskodni a peronon, akkor már megéri az a kis kellemetlenség, amelyet az esetleges áthelyezés jelenthet.

Hova kerülhet?

De ne ugorjunk ekkorát, hisz egyelőre kérdés az is, hová kerül az ideiglenes pályaudvar. Pócza Mihály csak azokat a terveket ismeri, amelyek a Wesselényi utcába, a Frigyes-laktanyába jelölték ki az ideiglenes pályaudvar helyét, tehát közel a mostani Zrínyi utcai végállomáshoz. Ha azonban a német cégnek a pályaudvar jelenlegi helyére tervezett multifunkcionális létesítmény építésével egyidejűleg fel kell újítania a laktanya épületeit is, ez az elképzelés kivitelezhetetlen. Ha pedig messzebb teszik az autóbusz-pályaudvart, akkor a futott kilométerek száma nő meg drasztikusan. Pócza Mihály — hangsúlyozva, hogy ez durva becslés csupán 400—500 millió forintos pluszkiadással számol, amelyről kijelentette: a Kisalföld Volán ezt nem tudja és nem is kívánja vállalni. Legalább ennyire fontos kérdés a forgalmi rend leendő változása, illetve a környéken várható forgalomnövekedés. A környék forgalma - főképp reggel és délután - már most is akadályozza a zavartalan autóbusz-közlekedést, amelyet a multifunkcionális központ és az egyéb szolgáltatólétesítmények tovább növelnének. Érzékeltetésképpen egy adat: van olyan csúcs fél óra, amikor 136 járat indul és érkezik. „A multifunkcionális központhoz újabb parkolóhelyek kellenek, az utak úgynevezett áteresztőképességét pedig jelentősen meg kell növelni - folytatta Pócza Mihály. Az Eszperantó utcát minimum kétszer két sávosra kell szélesíteni. Az ugyanis nem elég, ha egy csillogó-villogó pályaudvarunk lesz, de az autóbuszok nem tudnak be-, illetve kiközlekedni, így ugyanis a pályaudvart nem lehet üzemeltetni és forgalmi dugók alakulhatnak ki. A közgyűlési döntésből az is kiderült, hogy ennek a problémának a kezelése, illetve megoldása is olyan feltétel, amit a befektetőnek teljesítenie kell.” Pócza Mihály mindazonáltal elmondta: nekik is érdekük egy új autóbusz-pályaudvar megépítése és a környék forgalmi helyzetének rendezése. A költségek ráadásul nem is őket terhelik. Tudva erről a lehetőségről (hiszen a német befektetővel az elmúlt két évben többször is tárgyaltak), egyelőre nem terveztek nagyobb beruházást a győri pályaudvaron. Kis szerencsével már nem is kell.