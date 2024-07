50 éve - Ágfalvi törekvés

Az ágfalvi művelődési ház a múlt század végén, 1897- ben épült. A ház igazgatói tisztét Kangi Mátyás a múlt év novembere óta tölti be. Szeretne a község életében kulturális pezsdülést teremteni. Nemrég, ifjúsági klubot szervezett. A 25 tag hetente egy alkalommal találkozik; időszerű politikai kérdésekről, a KISZ-életről és -feladatokról beszélgetnek, zenét hallgatnak. A művelődési ház két tánccsoportja (az általános iskolásoké és a felnőtteké) már eddig is szép eredményeket ért el. Az iskolások például a múlt évben megyei bemutatón is szerepeltek. A felnőtt csoport jelenleg német népi táncokat tanul, munkájukat a soproni Testvériség tánccsoport művészeti tanácsokkal segíti. Amikor a tervekről kérdezem Lángi Mátyást, kissé megkeseredve mondja, hogy tervek bizony lennének bőven, de a megvalósításukhoz anyagi segítség, társadalmi összefogás kellene! — Szeretnénk a közművelődés tartalmas formáit megteremteni, egyebek között báb-, fotó- és irodalmi kört kívánunk szervezni. Az a célunk, hogy a művelődési és a kulturálódási lehetőségeket a fiatalok itt a községben találják meg. Ehhez mindenekelőtt a régi,korszerűtlenné vált kultúrház felújítására lenne szükség. Nagyon bízunk abban, hogy előbb utóbb erre is sor kerül.

Fotó: Kisalföld archívum

30 éve - (Alkotó)társ a látogató is Sopronban

A Soproni Fotóklub idei - a Liszt Ferenc Művelődési Ház első emeletén július végéig látható - kiállításán ámulattal vehettük észre, ami már lehetetlen a fotómasina számára, még az is megteremtődik a képeken a fotóklubos képalkotó tudásától. Elsősorban ragyogó ötletekkel, olykor pazar elgondolásokkal, és persze nem utolsósorban, kiváló technikai felkészültséggel találkozhatunk a paravánok között. Aki már egyszer is lenyomta a fotóapparát exponálógombját, tisztában lehet a csodával: abban a szempillantásban valami rögzül az örökkévalóság számára. Valami, ami tartozéka az anyagi világnak, része a teljes embernek, s része a szellemnek is. Mit kapunk tehát ebből e fotótárlaton? Átfogó „képet” magunkról, szűkebb, tágabb környezetünkről, a mindenkiben meglévő, csak kifejeznünk nehéz igazságról, és akaratlanul is találkozhatunk a könnyed sejtelmességgel átitatott pillanatok szépségével is. Fodor Ferenc fotói többnyire igazi „poétaképek”, elégikus hangulatúak. Emellett nem idegen tőle a frappáns, sziporkázó kifejezésmód sem. (Felvételünkön „Kíváncsiskodó” című alkotása.) Fodor képei láttán az ember emelkedettséget érez: fölötte állást minden örvénylő időnek. Horváth Endre a fényképezés művészetét - például torzóival - festői magaslatokra emeli. A tájban maradéktalan feloldódást kereső ember víziószerű megfogalmazásával a fényképész tökéletes technikai tudásról tesz tanúbizonyságot. Prunner László fotóin a természet és az ember egyszerű, de sokat mondó harmóniája fedezhető fel, a fekete-fehér más-más árnyalatainak a segítségével. Egy-egy arc, vagy egy tipikus pillanat jó ütemben való megragadása pedig a mélység iránti fogékonyságáról árulkodik. G. Nagy László képes akár egy lépcsőház, vagy egy szoba lelkét is úgy felmutatni, hogy beleborzong a lelkünk. Újvári Gábor a pusztulás és az enyészet fotográfusa, s igaza van: lehet-e izgalmasabb dolog az elmúlás utáni létnél? Aszódi Andrása kolor mestere, és a szellem embere. Takács Gábor,,Zsinagóga” című sorozata a múltról beszél, szinte akaratlanul is jelezve a sorstragédia árnyékokkal teli felvonásait. Németh Péter intellektuális alkotó úgy fogalmazza meg képeit, hogy azok mindig többet sejtessenek, mint amit mutatnak. Az alkotók bíznak a közönségben: (alkotó) társként tisztelik a tárlatlátogatót, aki aztán - nem csak eme gesztus miatt - jó barátként búcsúzik a Soproni Fotóklub egész társulatától, várva várva a kiállítás folytatását.