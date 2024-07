10 éve - Ellopták a győrkőcös pöttyös labdákat

Csak azok a labdák menekültek meg a VII. Győrkőcfesztivál pöttyös dekorációjából, amiket a tolvajok még egymásnak bakot tartva sem érhettek el, így is 200 darabot szedegettek le a lámpaoszlopokról, „ellopva ezzel - fogalmazott a főszervező - a gyermekek mosolyát”. „Az elmúlt hat év győrkőcös tapasztalatai optimistává, óvatlanná tettek bennünket...” - írta a Facebookon első elkeseredésében Kocsis Rozi, a Vaskakas Bábszínház igazgatója. Ám a hír példátlan összefogást eredményezett, s a történet végül szebb lett, mint amilyen.

Forrás: Kisalföld archívum

- Rengetegen írtak és kérdezték, hogyan adhatnának pénzt új labdákra. Nem tudom, hogyan köszönjük meg ezt a megmozdulást, egy mosonmagyaróvári játékkereskedés százötven piros, pöttyös labdát ajánlott fel. És most is a könnyeimmel küszködök, mert egy hatéves kisfiú jött be reggel azzal, hogy elhozza nekünk a labdáját - számolt be a Kisalföldnek Kocsis Rozi. A Kisalföld megtalálta a kis Pollreisz Ágostont, aki azonnal fejét rázta: a labda nem az övé volt, azt apukája vette. Pollreisz Balázs szerint viszont az igazság így kerek: kisfia - aki minden Győrkőcön ott volt - hallott apjától az eltűnt labdákról és maga vetette fel, hogy vigyenek a többi gyereknek. Neki nem volt ilyen labdája, ezért azt kérte, hogy vegyünk egyet a fesztiválra és ha már ott vagyunk a boltban, egyet neki is - mesélt az édesapa. De meg is érdemelte Ágoston a labdát, hiszen jelképesen ő adta vissza az elvett mosolyt. Horváth András, az óvodaibölcsődei fejlesztő eszközök és játékok kis- és nagykereskedelmével foglakozó KWH Kft. ügyvezető igazgatója megerősítette: százötven pöttyös labdát ajánlott fel a mosonmagyaróvári cég. - Különösen megérintett ez a minősíthetetlen bűntett, hiszen a gyerekek örömét próbálták elrontani a tettesek. Nálunk is sok gyerek van a családban, akik imádják a Győrkőcfesztivált - mondta az ügyvezető. Kocsis Rozitól úgy tudjuk: csütörtök este tervezik a belváros „visszapöttyösítését” és annyi tanulságot mindenképpen jelent ez a szervezők számára, hogy a fesztivált megelőző hétvégén a dekoráció még a szórakozó fiatalok prédája lehet. A városháza előtti két óriáslabda egyébként megkerült és néhányat a környező házakban élők is találtak. Kocsis Rozi kérdésünkre elmondta: ha végül még több labda is lesz, mint amire szükség van, akkor azok valamilyen módon a gyerekek örömét fogják szolgálni. Fogas kérdés: hogyan lehet ezt szinte észrevétlenül elkövetni a győri Baross úton, a Kazinczy utcában, a Széchenyi téren és a városháza előtt? Takács Józsefszázados, a rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte: elindult a nyomozás az ügyben. Működtek a kamerák és a rendőrök el is mentették a felvételeket, amelyek most kiértékelés alatt vannak. Az eredményről többet egyelőre nem tudtunk meg, a teljes kárt 140 ezer forintra becsülik.