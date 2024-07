A GYSEV Zrt. évente 170 ezer személy- és 15 ezer tehervonatot közlekedtet a szolgáltatási területén. Meghatározó alternatívát jelent a modern, fenntartható közlekedésben, melynek egyik fontos pillére a vasút.

- Az elmúlt év legfontosabb eredménye a magyar állam és a GYSEV Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés. Ez tíz évre szól és kiszámítható működést biztosít a vasúttársaság számára, éves szinten több milliárd forintos bevételt jelent. Fontosak a jármű beszerzések és az a feltételes közbeszerzés is, ami az IC vonatok szolgáltatásmegújítását biztosítja az eljárás lezárultával. Ezzel egy magasabb színvonalú, az utasok számára is vonzó eljutást biztosítanak majd a főváros irányába. A társaságot is érintette az ország- és a vármegyebérletek bevezetése, a tarifarendszer egyszerűsítése. Ezeket azért kell kiemelni, mert hozzájárultak ahhoz, hogy minél többen használják a közösségi közlekedést. Már látszanak a bevezetése óta eltelt időszak eredményei, a GYSEV szolgáltatásait is többen veszik igénybe, mint korábban. Impozáns az utaskiszolgáló létesítmények megújulása is. A GYSEV egy olyan szolgáltató Magyarországon, amely egységes, jó minőségű szolgáltatást nyújt mind a vasúti járművek, mind a kiszolgálólétesítmények és a személyzet tekintetében - foglalta össze a legfontosabb eredményeket dr. Bói Loránd, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkára a GYSEV Zrt. 74. vasutasnapi ünnepségén Sopronban.