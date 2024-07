Július 24-én, szerdán este 8 órakor hozzák nyilvánosságra a 2024-es felsőoktatási felvételi ponthatárait. Aki esetleg nem jut be egyetlen intézménybe sem, vagy esetleg nem is adott be jelentkezést február 15-ig, még van esélye, hogy szeptemberben megkezdje egyetemi tanulmányait, hiszen július 30. és augusztus 7. között a pótfelvételi eljárás keretében még egyetlen intézmény egyetlen szakára jelentkezhet.