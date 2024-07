Az eset kapcsán megkerestük Légrádi Balázst, a Szigetközi Állatvédő Liga kuratóriumi tagját.

– Sajnálom az életveszélyesen megsérült kislányt, aki emberi felelőtlenség áldozata – hangsúlyozta érdeklődésünkre a mosonmagyaróvári állatvédő, akit az esetről pénteken közvetlenül értesítettek.

Balázs, aki a mosonmagyaróvári gyepmesteri telep vezetője is, úgy tudja, hogy az ötéves pitbull új kutya volt, ezért is tartja felelőtlenségnek, hogy a gyermek közelébe engedték.

– Nem tudni, mi történt pontosan, miért támadott a kutya, mi váltotta ki benne ezt a reakciót. Most tizennégy napos karantén vár rá, megfigyelési időszak, mely után a hatósági állatorvos dönt majd arról, hogy elaltassák-e. Sajnos a tapasztalatok szerint az a kutya, amelyik már harapott, nagyobb eséllyel fog újra harapni, embert megtámadni. Erre példa a nemrég Lébényben történt eset, ahol egy idős férfit támadott meg két eb, amelyek korábban egy kerekesszékes férfit is megharaptak – emelte ki Légrádi Balázs. Még hozzátette: Rajkáról havonta kap értesítést, hogy chip nélküli kutya kóborol el, de az is gondot jelent, hogy az ott élő szlovák állampolgárok közül sokan nem oltják évente a négylábúakat (Szlovákiában három évenkénti oltás kötelező, míg Magyarországon évenkénti).

Légrádi Balázs azt is elmondta, hogy a gyepmesteri telepen is fogadnak gyermekcsoportokat, és mindig előzetesen kéri, hogy a kenneleket három méternél közelebb ne közelítsék meg, ne simogassák a kutyákat a látogatók.