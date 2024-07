Díszpolgár lett Németh Gergely, Szany polgármestere.

Mézes évek

Henczel Szabolcs válaszában kifejezte, hogy hat év nem hosszú idő, mert egy házasságban is a mézes éveket jelentik. "Én azért vagyok hálás Istennek, hogy nekem ezek a mézes évek jutottak Szanyból. Annak idején azért tudtam felkészült lenni Szanyból, mert a polgármester út eljött hozzám Sopronba és a szívem elé tárta a helyi feladatokat. Köszönöm a szanyiaknak a szeretet, amivel fogadtak és ugyanezt kérem, hogy az utódomat is ugyanezzel a szeretettel fogadják" - jegyezte meg.

Elvégzett munka

Széles Sándor főispán ünnepi köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy mindig szívesen és emelkedett lélekkel érkezik Szanyba, mert tudja, hogy szeretetteljes emberek fogadják és várják.

- Nagyon szívesen jövök, mert tisztelem és szeretem a rábaközi embereket, így a szanyiakat is. Istentől kapott képességeink birtokában vagyunk, amiket használni és fejleszteni kell. És nem elég meglelni és őrizgetni önmagunkban, hanem azokat használni kell. Sok-sok ember nagyszerű dolgokat álmodik és jó dolgokat akar véghez vinni, de kevesen vannak, akik hajlandók belefektetni azt a munkát, ami szükséges ahhoz, hogy mind az elvégzett munka, mind az ember nagyszerűvé váljon. Nagy öröm, hogy kedves barátom kapja meg a díszpolgári címet. Tőle sok bölcsességet tanultam, és azt az őszinte és nyílt szeretetet is nagyra becsülöm, amit mindig kimutat. De azt is kimutatja, ha hibát lát.

Sok településen azt mondják, hogy a leggazdagabb hely a temető. Mert ott vannak a remények és az álmok, amik soha nem valósultak meg. Ott vannak a meg nem írt könyvek, amiket soha nem írtak meg. Ott vannak a dalok, amiket soha nem énekeltek el. Ott vannak a gyógymódok, amiket soha nem találtak fel és mindezt azért, mert valakik féltek megtenni az első lépéseket. Szanyban ez nem így van, főleg nem a mai napon. Hiszem, hogy nagyon sok olyan ember van, aki nem félt megtenni az első lépést, akiktől mindannyian tanulhatunk. Mi is válhatunk Isten jó sáfárává, hiszen hisz bennünk. Felruházott bennünket ajándékokkal, ha átadjuk életünket, ő fogja kibontani ezt a csomagot és ki válhatunk a közösség számára ajándékká. Azért áldott meg bennünket, hogy áldássá válhassunk-osztotta meg gondolatait Széles Sándor.